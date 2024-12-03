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Трендовый зимний образ — как выглядеть стильно даже в -30

3 декабря 2024 08:42
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Что надеть в сильные морозы, чтобы выглядеть стильно и не замерзнуть
Девушка в зимнее время. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Морозы не повод забывать о стиле! Даже при -30 можно оставаться модной и в то же время заботиться о своем здоровье и комфорте. 

Сайт Новости.LIVE даст несколько простых идей для зимних образов на этот случай.

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Угги — тепло и модно

Этой зимой угги стали настоящим трендом. Эти мягкие и теплые сапоги — идеальный выбор для морозов. Они не только согревают ноги, но и отлично дополняют любой зимний образ. Выбирайте нейтральные оттенки, чтобы сочетать с разной одеждой.

Трендовый зимний образ — как выглядеть стильно даже в -30 - фото 1
Угги разных цветов. Фото с Instagram

Перламутровые пуховики — защита от мороза

Пуховики с перламутровым блеском – еще одна модная находка этого сезона. Они не только защищают от холода, но и придают яркий акцент в зимний гардероб. Выбирайте модели с удобным капюшоном, чтобы обеспечить дополнительную защиту от ветра.

Трендовый зимний образ — как выглядеть стильно даже в -30 - фото 2
Трендовый пуховик. Фото с Instagram

Шубы в шоколадных тонах

Шубы возвращаются в моду, особенно в оттенках шоколада. Такой вариант выглядит отлично как в повседневных, так и в праздничных образах. Они согреют даже в самые суровые морозы и придадут вашему внешнему виду элегантности.

Трендовый зимний образ — как выглядеть стильно даже в -30 - фото 3
Шуба. Фото с Instagram

Красные акценты в аксессуарах

Красный цвет этой зимы — настоящий must-have. Добавьте яркости своему образу с помощью красных аксессуаров: шапки, шарфа или перчаток. Они создают отличный контраст с базовыми белыми или серыми оттенками, придавая вашему образу праздничного настроения.

Трендовый зимний образ — как выглядеть стильно даже в -30 - фото 4
Один из вариантов головного убора. Фото с Instagram

Таким образом, зима может быть стильной, даже если термометр показывает -30. Следуйте этим советам, и вы будете чувствовать себя комфортно и выглядеть непревзойденно.

Раньше мы писали о том, от какой обуви стоит отказаться этой зимой, потому что она прибавляет возраст.

Также мы сообщали, чем можно заменить шапку.

мода одежда зима стиль верхняя одежда

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08:56 Жилищные субсидии в Украине — какие действуют условия в декабре

08:52 Нардеп Шкрум написала заявление о сдаче мандата

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