Модні головні убори зима 2025 — стильні образи з фото

Дівчина у в'язаній шапці. Фото: Pixabay

Головний убір — не просто аксесуар, а справжній акцент, який може зробити ваш образ завершеним і стильним. Від класичних шапок до екстравагантних кепі — модні стилісти вже визначили найпопулярніші моделі сезону.

Сайт Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Стилістка Анастасія Вишневська радить звернути увагу на балаклави, шапки біні, хустки та пухнасті головні убори. Не менш популярними залишаються берети, фетрові капелюхи та картузи. Всі ці моделі додають елегантності або грайливості, залежно від вашого настрою та стилю.

Шапку можна підібрати від власний стиль. Фото: скриншот відео

"Балаклави об’ємної в’язки та яскраві шапки біні залишаються фаворитами кількох сезонів поспіль", — відзначила стилістка Ксенія Лукʼянчук.

Головні убори від українських брендів

Українські дизайнери пропонують широкий вибір моделей, які задовольнять навіть найвибагливіших модниць.

Shmelevsky вразив стильним капелюхом з асиметричним вигином, декорованим шкіряною мотузкою. Модель унісекс доступна у різних кольорах.

IENKI IENKI створили сучасну хустку Hood, яку вже оцінили світові зірки. Її можна комбінувати з пальтом, пуховиком чи шкіряною курткою.

KSENIASCHNAIDER представили джинсовий берет у стилі печворк – ідеальний вибір для прихильників екологічної моди.

Капелюхи залишаються у тренді. фото: shmelevsky.com

Також привертають увагу елегантні та практичні моделі від JUL, наприклад, кашемірова шапка біні.

Ці практичні моделі від JUL впишуться в будь-який стиль. Фото: jul.ua

В той самий час кепі "пекаря" від FURT чудово поєднують зухвалість і ретро-стиль.

З цим головним убором вийде дуже оригінальний образ. Фото: furt.in.ua

KSENIASCHNAIDER представили джинсовий берет. Фото: kseniaschnaider.com

Як обрати свій головний убір

Модні стилісти радять обирати моделі, які підкреслюють ваш індивідуальний стиль. Наприклад, балаклава з вишивкою від GUNIA гармонійно доповнить монохромний образ, а шерстяна панама від J’amemme стане універсальним вибором на кожен день.

Балаклава з вишивкою від GUNIA. Фото: guniaproject.com.ua

Шерстяна панама від J’amemmе. Фото: jamemme.com

Головний убір — це не лише тепло, а й спосіб виразити себе. Віддавайте перевагу якісним матеріалам, простим формам та природним кольорам. Такі аксесуари не тільки доповнять ваш образ, але й прослужать не один сезон.

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