Модные головные уборы зима 2025 — стильные образы

Девушка в вязаной шапке. Фото: Pixabay

Головной убор — не просто аксессуар, а настоящий акцент, который может сделать ваш образ завершенным и стильным. От классических шапок до экстравагантных кепи — модные стилисты уже определили самые популярные модели сезона.

Сайт Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Что сейчас в тренде среди головных уборов

Стилистка Анастасия Вишневская советует обратить внимание на балаклавы, шапки бени, платки и пушистые головные уборы. Не менее популярны остаются береты, фетровые шляпы и картузы. Все эти модели придают элегантности или игривости, в зависимости от вашего настроения и стиля.

Шапку можно подобрать от собственного стиля. Фото: скриншот видео

"Балаклавы объемной вязки и яркие шапки бини остаются фаворитами нескольких сезонов подряд", — отметила стилистка Ксения Лукьянчук.

Головные уборы украинских брендов

Украинские дизайнеры предлагают широкий выбор моделей, которые удовлетворят даже самых требовательных модниц.

Shmelevsky поразил стильной шляпой с асимметричным изгибом, декорированной кожаной веревкой. Модель унисекс доступна в разных цветах.

IENKI IENKI создали современный платок Hood, который уже оценили мировые звезды. Его можно комбинировать с пальто, пуховиком или кожаной курткой.

KSENIASCHNAIDER представили джинсовый берет в стиле пэчворк – идеальный выбор для поклонников экологической моды.

Шляпы остаются в тренде. фото: shmelevsky.com

Также привлекают элегантные и практичные модели от JUL, например, кашемировая шапка бини.

Эти практичные модели от JUL впишутся в любой стиль. Фото: jul.ua

В то же время кепи от FURT прекрасно сочетают дерзость и ретро-стиль.

С этим головным убором получится очень оригинальный образ. Фото: furt.in.ua

KSENIASCHNAIDER представили джинсовый берет. Фото: kseniaschnaider.com

Как выбрать свой головной убор

Модные стилисты советуют выбирать модели, подчеркивающие ваш индивидуальный стиль. К примеру, балаклава с вышивкой от GUNIA гармонично дополнит монохромный образ, а шерстяная панама от J'amemme станет универсальным выбором на каждый день.

Балаклава с вышивкой GUNIA. Фото: guniaproject.com.ua

Шерстяная панама от J'amemmе. Фото: jamemme.com

Головной убор – это не только тепло, но и способ выразить себя. Предпочитайте качественные материалы, простые формы и естественные цвета. Такие аксессуары не только дополнят ваш образ, но и прослужат не один сезон.

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