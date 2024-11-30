Модные головные уборы зима 2025 — стильные образы

Чем заменить шапку этой зимой — лучшие идеи стилистов
Головной убор — не просто аксессуар, а настоящий акцент, который может сделать ваш образ завершенным и стильным. От классических шапок до экстравагантных кепи — модные стилисты уже определили самые популярные модели сезона.
Сайт Новини.LIVE расскажет о них подробнее.
Что сейчас в тренде среди головных уборов
Стилистка Анастасия Вишневская советует обратить внимание на балаклавы, шапки бени, платки и пушистые головные уборы. Не менее популярны остаются береты, фетровые шляпы и картузы. Все эти модели придают элегантности или игривости, в зависимости от вашего настроения и стиля.
"Балаклавы объемной вязки и яркие шапки бини остаются фаворитами нескольких сезонов подряд", — отметила стилистка Ксения Лукьянчук.
Головные уборы украинских брендов
Украинские дизайнеры предлагают широкий выбор моделей, которые удовлетворят даже самых требовательных модниц.
- Shmelevsky поразил стильной шляпой с асимметричным изгибом, декорированной кожаной веревкой. Модель унисекс доступна в разных цветах.
- IENKI IENKI создали современный платок Hood, который уже оценили мировые звезды. Его можно комбинировать с пальто, пуховиком или кожаной курткой.
- KSENIASCHNAIDER представили джинсовый берет в стиле пэчворк – идеальный выбор для поклонников экологической моды.
Также привлекают элегантные и практичные модели от JUL, например, кашемировая шапка бини.
В то же время кепи от FURT прекрасно сочетают дерзость и ретро-стиль.
Как выбрать свой головной убор
Модные стилисты советуют выбирать модели, подчеркивающие ваш индивидуальный стиль. К примеру, балаклава с вышивкой от GUNIA гармонично дополнит монохромный образ, а шерстяная панама от J'amemme станет универсальным выбором на каждый день.
Головной убор – это не только тепло, но и способ выразить себя. Предпочитайте качественные материалы, простые формы и естественные цвета. Такие аксессуары не только дополнят ваш образ, но и прослужат не один сезон.
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