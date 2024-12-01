Застарілі жіночі моделі взуття — чому від них краще відмовитись

Яке взуття краще забути — 5 моделей, що додають віку
Деякі моделі взуття, які ще кілька років тому були популярними, сьогодні виглядають застарілими. Якщо ви хочете залишатися у тренді й виглядати молодше, саме час переглянути вміст своєї шафи.
Сайт Новини.LIVE розповість про п'ять моделей взуття, від яких краще позбутися.
Мокасини
Колись це було найзручніше літнє взуття, яке пасувало до всього. Але зараз мокасини виглядають старомодно. Замість них зверніть увагу на лофери з гладкої шкіри або замші у стриманих кольорах. Вони виглядають більш стильно та сучасно.
Чоботи до коліна
Моделі, які закінчуються нижче коліна, часто вкорочують ноги та спотворюють пропорції фігури. Кращий вибір — ботфорти чи високі чоботи-чулки. Їх можна легко поєднувати з міді-сукнями чи спідницями, створюючи витончений образ.
Взуття на танкетці чи платформі
Танкетки, які були на піку популярності у 2010-х, сьогодні виглядають дивно. Вони додають віку та виглядають незграбно. Спробуйте замінити їх взуттям на невисоких стійких підборах або модною масивною підошвою.
Ботильйони зі шнурівкою
Шнурівка на ботильйонах більше не у тренді. Вона виглядає надто складно у час, коли модний мінімалізм. Якщо хочете виглядати сучасно, обирайте моделі з чистим і лаконічним дизайном. Грубі черевики на масивній підошві — чудовий варіант для стильного образу.
Луноходи
Ці громіздкі черевики вже давно втратили актуальність. Вони візуально вкорочують ноги й роблять образ важким. Краще замінити луноходи на спортивні уггі чи утеплені челсі. Вони виглядають легше й елегантніше.
Оновіть свій гардероб, щоб не тільки залишатися в тренді, а й відчувати себе впевнено в будь-якій ситуації. З правильно підібраним взуттям ваш стиль заграє новими барвами.
Раніше ми писали про те, яке зимове взуття зараз найбільш популярне.
Також ми повідомляли, як розпізнати натуральну шкіру в одязі.
Читайте Новини.LIVE!