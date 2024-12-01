Застарілі жіночі моделі взуття — чому від них краще відмовитись

Жіноче взуття. Фото: скриншот відео

Деякі моделі взуття, які ще кілька років тому були популярними, сьогодні виглядають застарілими. Якщо ви хочете залишатися у тренді й виглядати молодше, саме час переглянути вміст своєї шафи.

Сайт Новини.LIVE розповість про п'ять моделей взуття, від яких краще позбутися.

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Мокасини

Колись це було найзручніше літнє взуття, яке пасувало до всього. Але зараз мокасини виглядають старомодно. Замість них зверніть увагу на лофери з гладкої шкіри або замші у стриманих кольорах. Вони виглядають більш стильно та сучасно.

Мокасини вийшли з моди. Фото: скриншот відео

Чоботи до коліна

Моделі, які закінчуються нижче коліна, часто вкорочують ноги та спотворюють пропорції фігури. Кращий вибір — ботфорти чи високі чоботи-чулки. Їх можна легко поєднувати з міді-сукнями чи спідницями, створюючи витончений образ.

Про чоботи до колін краще забути. Фото: скриншот відео

Взуття на танкетці чи платформі

Танкетки, які були на піку популярності у 2010-х, сьогодні виглядають дивно. Вони додають віку та виглядають незграбно. Спробуйте замінити їх взуттям на невисоких стійких підборах або модною масивною підошвою.

Взуття на платформі сховайте подалі. Фото: скриншот відео

Ботильйони зі шнурівкою

Шнурівка на ботильйонах більше не у тренді. Вона виглядає надто складно у час, коли модний мінімалізм. Якщо хочете виглядати сучасно, обирайте моделі з чистим і лаконічним дизайном. Грубі черевики на масивній підошві — чудовий варіант для стильного образу.

Ботильйони зі шнурівкою не в тренді. Фото: скриншот відео

Луноходи

Ці громіздкі черевики вже давно втратили актуальність. Вони візуально вкорочують ноги й роблять образ важким. Краще замінити луноходи на спортивні уггі чи утеплені челсі. Вони виглядають легше й елегантніше.

Луноходи одна з самих застарілих моделей. Фото: скриншот відео

Оновіть свій гардероб, щоб не тільки залишатися в тренді, а й відчувати себе впевнено в будь-якій ситуації. З правильно підібраним взуттям ваш стиль заграє новими барвами.

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