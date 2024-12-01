Устаревшие женские модели обуви – почему от них лучше отказаться

Женская обувь. Фото: скриншот видео

Некоторые модели обуви, которые еще несколько лет назад были популярны, сегодня выглядят устаревшими. Если вы хотите оставаться в тренде и выглядеть моложе, самое время просмотреть содержимое своего шкафа.

Сайт Новини.LIVE расскажет о пяти моделях обуви, от которых лучше избавиться.

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Мокасины

Когда-то это была самая удобная летняя обувь, которая подходила ко всему. Но сейчас мокасины смотрятся старомодно. Вместо них обратите внимание на лоферы из гладкой кожи или замши в сдержанных цветах. Они выглядят более стильно и современно.

Мокасины вышли из моды. Фото: скриншот видео

Ботинки до колена

Модели, оканчивающиеся ниже колена, часто укорачивают ноги и искажают пропорции фигуры. Лучший выбор — ботфорты или высокие ботинки-чулки. Их можно легко сочетать с миди-платьями или юбками, создавая изящный образ.

О ботинках до колен лучше забыть. Фото: скриншот видео

Обувь на танкетке или платформе

Танкетки, которые были на пике популярности в 2010-х, выглядят сегодня странно. Они прибавляют возраст и выглядят неуклюже. Попробуйте заменить их обувью на невысоких стойких каблуках или модной массивной подошвой.

Обувь на платформе спрячьте подальше. Фото: скриншот видео

Ботильоны со шнуровкой

Шнуровка на ботильонах больше не в тренде. Она выглядит слишком сложно в то время, когда моден минимализм. Если хотите выглядеть современно, выбирайте модели с чистым и лаконичным дизайном. Грубые ботинки на массивной подошве — отличный вариант для стильного образа.

Ботильоны со шнуровкой не в тренде. Фото: скриншот видео

Луноходы

Эти громоздкие ботинки уже давно утратили актуальность. Они зрительно укорачивают ноги и делают образ тяжелым. Лучше заменить их на спортивные угги или утепленные челси. Они смотрятся легче и элегантнее.

Луноходы — одна из самых устаревших моделей. Фото: скриншот видео

Обновите свой гардероб, чтобы не только оставаться в тренде, но и чувствовать себя уверенно в любой ситуации. С правильно подобранной обувью ваш стиль заиграет новыми красками.

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