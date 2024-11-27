Як красиво та стильно завʼязати шарф — відео

Дівчина в шарфі. Фото: Pixabay

Осінь добігає кінця, а зима вже відчутно дає про себе знати. Холодний вітер змушує нас шукати теплі аксесуари, і шарф стає незамінним атрибутом. Але щоб виглядати не лише тепло, а й стильно, важливо вміти зав’язувати шарф красиво.

Cайт Новини.LIVE виділив кілька простих способів, які легко повторити вдома.

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Класичний вузол із петлею

Обгорніть шарф навколо шиї так, щоб кінці вільно звисали. Один із них пропустіть під центральною частиною шарфа біля горла, а другий — через утворену петлю. Простий і стильний варіант для будь-якого образу.

Класичний вузол із петлею. Фото: скриншот відео

Простий вузол спереду

Оберніть шарф навколо шиї і просто зав’яжіть кінці попереду. Цей варіант пасує до пуховиків і пальт, додаючи образу невимушеності.

Простий вузол спереду. Фото: скриншот відео

Скручена петля

Складіть шарф удвоє, перекрутіть його посередині, а потім обгорніть навколо шиї. Кінці пропустіть у петлю, яка утворилася. Це виглядає елегантно і водночас стримано.

Скручена петля. Фото: скриншот відео

Шарф-капюшон

Для цього заведіть кінці шарфа за спину, а потім виведіть їх наперед з протилежних боків. Просуньте їх у центральну частину біля шиї, а задню частину шарфа підніміть на голову. Виходить практичний "капюшон", який зігріє у вітряну погоду.

Шарф-капюшон. Фото: скриншот відео

Вільний оберт

Один край шарфа залиште спереду, а іншим обгорніть шию. Потім цей кінець просуньте назад через оберт. Такий спосіб додає образу легкості і підійде для будь-якого випадку.

Вільний оберт. Фото: скриншот відео

Не бійтеся експериментувати зі стилями — кожен з цих варіантів допоможе урізноманітнити ваш осінньо-зимовий гардероб. Міняйте способи зав’язування шарфа залежно від настрою та образу.

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