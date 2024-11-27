Як красиво та стильно завʼязати шарф — відео

Як гарно завʼязати зимовий шарф — відео лайфхак
Осінь добігає кінця, а зима вже відчутно дає про себе знати. Холодний вітер змушує нас шукати теплі аксесуари, і шарф стає незамінним атрибутом. Але щоб виглядати не лише тепло, а й стильно, важливо вміти зав’язувати шарф красиво.
Cайт Новини.LIVE виділив кілька простих способів, які легко повторити вдома.
Класичний вузол із петлею
Обгорніть шарф навколо шиї так, щоб кінці вільно звисали. Один із них пропустіть під центральною частиною шарфа біля горла, а другий — через утворену петлю. Простий і стильний варіант для будь-якого образу.
Простий вузол спереду
Оберніть шарф навколо шиї і просто зав’яжіть кінці попереду. Цей варіант пасує до пуховиків і пальт, додаючи образу невимушеності.
Скручена петля
Складіть шарф удвоє, перекрутіть його посередині, а потім обгорніть навколо шиї. Кінці пропустіть у петлю, яка утворилася. Це виглядає елегантно і водночас стримано.
Шарф-капюшон
Для цього заведіть кінці шарфа за спину, а потім виведіть їх наперед з протилежних боків. Просуньте їх у центральну частину біля шиї, а задню частину шарфа підніміть на голову. Виходить практичний "капюшон", який зігріє у вітряну погоду.
Вільний оберт
Один край шарфа залиште спереду, а іншим обгорніть шию. Потім цей кінець просуньте назад через оберт. Такий спосіб додає образу легкості і підійде для будь-якого випадку.
Не бійтеся експериментувати зі стилями — кожен з цих варіантів допоможе урізноманітнити ваш осінньо-зимовий гардероб. Міняйте способи зав’язування шарфа залежно від настрою та образу.
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