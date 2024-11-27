Как красиво и стильно завязать шарф — видео

Девушка в шарфе. Фото: Pixabay

Осень подходит к концу, а зима уже ощутимо дает о себе знать. Холодный ветер заставляет нас искать теплые аксессуары, и шарф становится незаменимым атрибутом. Но чтобы выглядеть не только тепло, но и стильно, важно уметь завязывать шарф красиво.

Сайт Новини.LIVE выделил несколько простых способов, которые легко повторить дома.

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Классический узел с петлей

Оберните шарф вокруг шеи так, чтобы концы свободно свисали. Один из них пропустите под центральной частью шарфа у горла, а второй — через образовавшуюся петлю.

Классический узел с петлей. Фото: скриншот видео

Простой узел спереди

Оберните шарф вокруг шеи и просто завяжите концы спереди. Этот вариант подходит к пуховикам и пальто, придавая образу непринужденности.

Простой узел спереди. Фото: скриншот видео

Скрученная петля

Сложите шарф вдвое, перекрутите его посредине, а затем оберните вокруг шеи. Концы пропустите в образовавшуюся петлю. Это выглядит элегантно и одновременно сдержанно.

Скрученная петля. Фото: скриншот видео

Шарф-капюшон

Для этого заведите концы шарфа за спину, а затем выведите их с противоположных сторон. Продвиньте их в центральную часть возле шеи, а заднюю часть шарфа поднимите на голову. Выходит практичный "капюшон", который согреет в ветреную погоду.

Шарф-капюшон. Фото: скриншот видео

Свободный оборот

Один край шарфа оставьте спереди, а другим оберните шею. Затем этот конец продвиньте назад через оборот. Такой способ добавляет легкости образу и подойдет для любого случая.

Свободный оборот Фото: скриншот видео

Не бойтесь экспериментировать со стилями — каждый из этих вариантов поможет разнообразить ваш осенне-зимний гардероб. Меняйте способы завязывания шарфа в зависимости от настроения и образа.

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