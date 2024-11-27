Как красиво и стильно завязать шарф — видео

Как красиво завязать зимний шарф — видео лайфхак
Осень подходит к концу, а зима уже ощутимо дает о себе знать. Холодный ветер заставляет нас искать теплые аксессуары, и шарф становится незаменимым атрибутом. Но чтобы выглядеть не только тепло, но и стильно, важно уметь завязывать шарф красиво.
Сайт Новини.LIVE выделил несколько простых способов, которые легко повторить дома.
Классический узел с петлей
Оберните шарф вокруг шеи так, чтобы концы свободно свисали. Один из них пропустите под центральной частью шарфа у горла, а второй — через образовавшуюся петлю.
Простой узел спереди
Оберните шарф вокруг шеи и просто завяжите концы спереди. Этот вариант подходит к пуховикам и пальто, придавая образу непринужденности.
Скрученная петля
Сложите шарф вдвое, перекрутите его посредине, а затем оберните вокруг шеи. Концы пропустите в образовавшуюся петлю. Это выглядит элегантно и одновременно сдержанно.
Шарф-капюшон
Для этого заведите концы шарфа за спину, а затем выведите их с противоположных сторон. Продвиньте их в центральную часть возле шеи, а заднюю часть шарфа поднимите на голову. Выходит практичный "капюшон", который согреет в ветреную погоду.
Свободный оборот
Один край шарфа оставьте спереди, а другим оберните шею. Затем этот конец продвиньте назад через оборот. Такой способ добавляет легкости образу и подойдет для любого случая.
Не бойтесь экспериментировать со стилями — каждый из этих вариантов поможет разнообразить ваш осенне-зимний гардероб. Меняйте способы завязывания шарфа в зависимости от настроения и образа.
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