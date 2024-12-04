Какие пуховики лучше не носить этой зимой – три модели антитрендов

Женщина на улице зимой. Фото: Pixabay

Этой зимой мода на пуховики сменилась, и некоторые модели стали полным провалом. Если не хотите выглядеть старомодно, лучше оставить эти пуховики в прошлом.

Сайт Новини.LIVE выделил несколько главных антитрендов, которые точно не украсят ваш образ.

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Пуховик-платье

Когда-то пуховики в форме платья были популярны, но сегодня они выглядят удивительно и совсем не модно. Они неудобны, плохо смешиваются с другими вещами, и в таком наряде на морозе будет не очень удобно. Если в вашем шкафу еще есть такая модель, пора от нее избавиться.

Пуховик-платье. Фото с Instagram

Пуховик-гусеница

Длинные пуховики — это практично, но только не напоминающие гусеницу. Они смотрятся громоздко и портят фигуру. Вместо этого лучше выбирать более элегантные длинные пуховики прямого или слегка расклешенного кроя. Так вы будете смотреться стильно и современно.

Пуховик прямого кроя. Фото с Instagram

Укороченный пуховик

Короткие пуховики смотрятся мило, но совсем не защищают от холода. Да и в моде они уже давно не актуальны. Сегодня популярные оверсайз-модели или удлиненные пуховики, которые выглядят более гармонично и точно согреют вас в морозную погоду.

Укороченный пуховик. Фото с Instagram

Что лучше выбрать

Длинные пуховики с современным дизайном, подчеркивающие силуэт.

Оверсайз-модели, придающие стиль и обеспечивающие тепло.

Практические варианты с водонепроницаемым покрытием и большим капюшоном.

Не бойтесь менять свой гардероб! Зима — это отличная возможность выглядеть стильно, оставаясь в тепле.

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