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Антитренды пуховиков 2025 — какие модели устарели

4 декабря 2024 18:25
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Какие пуховики лучше не носить этой зимой – три модели антитрендов
Женщина на улице зимой. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Этой зимой мода на пуховики сменилась, и некоторые модели стали полным провалом. Если не хотите выглядеть старомодно, лучше оставить эти пуховики в прошлом.

Сайт Новини.LIVE выделил несколько главных антитрендов, которые точно не украсят ваш образ.

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Пуховик-платье

Когда-то пуховики в форме платья были популярны, но сегодня они выглядят удивительно и совсем не модно. Они неудобны, плохо смешиваются с другими вещами, и в таком наряде на морозе будет не очень удобно. Если в вашем шкафу еще есть такая модель, пора от нее избавиться.

Антитренды пуховиков 2025 — какие модели устарели - фото 1
Пуховик-платье. Фото с Instagram

Пуховик-гусеница

Длинные пуховики — это практично, но только не напоминающие гусеницу. Они смотрятся громоздко и портят фигуру. Вместо этого лучше выбирать более элегантные длинные пуховики прямого или слегка расклешенного кроя. Так вы будете смотреться стильно и современно.

Антитренды пуховиков 2025 — какие модели устарели - фото 2
Пуховик прямого кроя. Фото с Instagram

Укороченный пуховик

Короткие пуховики смотрятся мило, но совсем не защищают от холода. Да и в моде они уже давно не актуальны. Сегодня популярные оверсайз-модели или удлиненные пуховики, которые выглядят более гармонично и точно согреют вас в морозную погоду.

Антитренды пуховиков 2025 — какие модели устарели - фото 3
Укороченный пуховик. Фото с Instagram

Что лучше выбрать

  • Длинные пуховики с современным дизайном, подчеркивающие силуэт.
  • Оверсайз-модели, придающие стиль и обеспечивающие тепло.
  • Практические варианты с водонепроницаемым покрытием и большим капюшоном.

Не бойтесь менять свой гардероб! Зима — это отличная возможность выглядеть стильно, оставаясь в тепле.

Раньше мы писали о том, чем можно заменить шапку этой зимой.

Также мы сообщали, как обойтись без пуховика в холодное время .

мода красота стиль верхняя одежда пуховики

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