Як правильно прати зимовий пуховик — поради

Прання пуховика. Фото: Pinterest

Пуховик — незамінна річ у зимовому гардеробі, який захистить від холоду та вітру, проте ця річ вимагає особливого догляду. Щоб не довелося викидати зіпсований верхній одяг після прання, варто дотримуватися кількох простих порад.

Новини.LIVE розкажуть, як правильно випрати пуховик, щоб він не втратив своєї форми.

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Перед пранням варто перевірити етикетку з рекомендаціями виробника. Не варто ставити режим прання вище за 30 градусів. Поставте віджим на мінімальні оберти чи взагалі відключіть його — так вдасться уникнути деформації речі. Також додайте ще один цикл полоскання, щоб мийний засіб не склеїв пух.

Щоб пух не збивався у грудочки, покладіть в барабан кілька спеціальних кульок для прання чи тенісні м'ячики.

Прання пуховика. Фото: Pinterest

Після прання сушіть пуховик у горизонтальному положенні, розклавши на сушарці або рушнику. Час від часу треба перевертати річ, щоб вона рівномірно просохла.

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