Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як випрати та не зіпсувати пуховик — поради та лайфхаки arrow

Як випрати та не зіпсувати пуховик — поради та лайфхаки

5 січня 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як правильно прати зимовий пуховик — поради
Прання пуховика. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Пуховик — незамінна річ у зимовому гардеробі, який захистить від холоду та вітру, проте ця річ вимагає особливого догляду. Щоб не довелося викидати зіпсований верхній одяг після прання, варто дотримуватися кількох простих порад.

Новини.LIVE розкажуть, як правильно випрати пуховик, щоб він не втратив своєї форми.

Читайте також:

Як прати зимовий пуховик

Перед пранням варто перевірити етикетку з рекомендаціями виробника. Не варто ставити режим прання вище за 30 градусів. Поставте віджим на мінімальні оберти чи взагалі відключіть його — так вдасться уникнути деформації речі. Також додайте ще один цикл полоскання, щоб мийний засіб не склеїв пух.

Щоб пух не збивався у грудочки, покладіть в барабан кілька спеціальних кульок для прання чи тенісні м'ячики.

Як випрати та не зіпсувати пуховик — поради та лайфхаки - фото 1
Прання пуховика. Фото: Pinterest

Після прання сушіть пуховик у горизонтальному положенні, розклавши на сушарці або рушнику. Час від часу треба перевертати річ, щоб вона рівномірно просохла.

Раніше ми розповідали, коли сіяти перець на розсаду за місячним календарем на 2025 рік.

Також дізнайтеся, які дні в січні підійдуть для садових робіт за місячним календарем.

речі поради Пральна машина прання пуховики

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Чоловік переправляв ухилянтів за кордон — що вирішив суд

01:31 Душив в обіймах — Зеленський про війну Путіна у Чечні

01:30 Екскомандир "Азова" назвав спосіб мобілізації суспільства

Термінова новина

01:25 У Запоріжжі пролунав вибух — що відомо

00:33 У 2008 році Україна могла бути в НАТО — хто проголосував проти

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:07 На Київщині лунають вибухи — що відомо

5 січня 2025

23:58 Лукашенко вибачався та просив вдарити по НПЗ — заява Зеленського

23:58 Зеленський розкритикував гарантів Будапештського меморандуму

23:57 Били по руках всіх — Зеленський про корупцію під час війни

23:54 Відкриття аеропортів України — Зеленський назвав умови

01:32 Чоловік переправляв ухилянтів за кордон — що вирішив суд

01:31 Душив в обіймах — Зеленський про війну Путіна у Чечні

01:30 Екскомандир "Азова" назвав спосіб мобілізації суспільства

Термінова новина

01:25 У Запоріжжі пролунав вибух — що відомо

00:33 У 2008 році Україна могла бути в НАТО — хто проголосував проти

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:07 На Київщині лунають вибухи — що відомо

5 січня 2025

23:58 Лукашенко вибачався та просив вдарити по НПЗ — заява Зеленського

23:58 Зеленський розкритикував гарантів Будапештського меморандуму

23:57 Били по руках всіх — Зеленський про корупцію під час війни

23:54 Відкриття аеропортів України — Зеленський назвав умови

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

Text

17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

3 січня 2025
Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла