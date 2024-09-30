Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как раз и навсегда избавиться от хрена на огороде — простые методы arrow

Как раз и навсегда избавиться от хрена на огороде — простые методы

30 сентября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как вывести хрен на огороде — эффективные методы, советы дачникам
Урожай хрена на огородном участке. Фото: Bob Vila
Кристина Кучугурная - Редактор

Большое количество дачников хоть раз сталкивались с такой серьезной проблемой, как разрастание хрена на огородном участке, и знают, что решить этот вопрос нелегко. Однако опытные огородники объяснили, как можно быстро и эффективно вывести хрен со своей территории.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Избавиться от хрена на огороде — не так уж легко, ведь его корневая система может достигать семи метров, поэтому невозможно просто так выкопать это растение. Однако если знать определенные правила, то можно раз и навсегда вывести это растение со своего участка.

Выращенный хрен на огороде
Выращенный хрен на огороде. Фото: Pinterest

Какие правила следует соблюдать при борьбе с хреном

Прежде всего, вам необходимо знать, что категорически нельзя дробить корневую систему этого растения ножом или лопатой. Дело в том, что этот процесс стимулирует хрен пускать больше корней. Также нельзя оставлять даже самые маленькие части корней хрена на земле, ведь есть высокий риск их укоренения.

К тому же стоит понять, что с первого раза не удастся избавиться от хрена, поэтому бороться с ним нужно в несколько этапов.

Процесс уборки хрена на огороде
Процесс уборки хрена на огороде. Фото: bbl.is

Как можно удалить хрен на огороде

Чтобы быстро и эффективно вывести хрен из своего участка, можете воспользоваться двумя операциями. Во-первых, чтобы удалить это растение, вам нужно по-максимуму выбирать корневую систему после процесса вспашки.

Во-вторых, вывести это растение можно с помощью регулярного уничтожения листьев хрена в течение всего периода вегетации.

Однако, самым лучшим методом уничтожения хрена опытные дачники называют опрыскивание огорода гербицидами. Но делать это нужно очень осторожно и тогда, когда на улице нет ни осадков, ни ветра.

Напомним, мы писали о том, что нужно сделать на своем огороде в октябре.

Раньше мы рассказывали о том, почему портится картофель при хранении и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, почему необходимо перекапывать огородный участок осенью.

растения огород народные методы эффективные способы хрен

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:01 Мудрик в 10 раз хуже Довбика — легенда не верит, что Челси заплатил 70 млн евро

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

17:31 Ребров удивил заявкой сборной Украины на матчи с Грузией и Чехией

17:30 Небрежность при осмотре ВЛК — адвокат объяснил, какое наказание грозит врачам

17:22 Резкое похолодание — в Укргидрометцентре сделали предупреждение на завтра

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

17:21 Ветеран, которого оскорбили в Одессе, представит Украину на Играх Непокоренных

17:21 Какую информацию о себе военнообязанные должны сообщать в ТЦК

17:18 В результате вражеских атак есть обесточивание — в Минэнерго назвали области

17:18 Учителю, который развращал школьников на Харьковщине, избрали меру пресечения

Text

16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

18:01 Мудрик в 10 раз хуже Довбика — легенда не верит, что Челси заплатил 70 млн евро

17:31 Ребров удивил заявкой сборной Украины на матчи с Грузией и Чехией

17:30 Небрежность при осмотре ВЛК — адвокат объяснил, какое наказание грозит врачам

17:22 Резкое похолодание — в Укргидрометцентре сделали предупреждение на завтра

17:21 Ветеран, которого оскорбили в Одессе, представит Украину на Играх Непокоренных

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

17:21 Какую информацию о себе военнообязанные должны сообщать в ТЦК

17:18 В результате вражеских атак есть обесточивание — в Минэнерго назвали области

17:18 Учителю, который развращал школьников на Харьковщине, избрали меру пресечения

16:53 В ООН отреагировали на российские удары по больнице в Сумах

16:45 Будьте осторожны — завтра в Одессе ожидается сильный шторм с дождем

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

Text

15:51 Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

Text

13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

Text

13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

12:34 Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

Text

10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

Text

10:22 Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

Text

08:00 Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2024
Text

18:39 Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд