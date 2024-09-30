Як вивести хрін на городі — ефективні методи, поради дачникам

Врожай хрону на городній ділянці. Фото: Bob Vila

Велика кількість дачників хоч раз стикалися з такою серйозною проблемою, як розростання хрону на городній ділянці, і знають, що вирішити це питання нелегко. Однак, досвідчені городники пояснили, як можна швидко та ефективно вивести хрін зі своєї території.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Позбутися хрону на городі — не так вже і легко, адже його коренева система може сягати семи метрів, тому неможливо просто так викопати цю рослину. Однак, якщо знати певні правила, то можна раз і назавжди вивести цю рослину зі своєї ділянки.

Вирощений хрін на городі. Фото: Pinterest

Яких правил слід дотримуватися при боротьбі з хроном

Перш за все, вам необхідно знати, що категорично не можна дробити кореневу систему цієї рослини ножем або лопатою. Річ у тому, що цей процес стимулює хрін пускати більше коріння. Також не можна залишати навіть найменші частини коріння хрону на землі, адже є високий ризик їхнього вкорінення.

До того ж, варто зрозуміти, що з першого разу не вдасться позбутися хрону, тому боротися з ним потрібно в декілька етапів.

Процес прибирання хрону на городі. Фото: bbl.is

Як можна видалити хрін на городі

Щоб швидко та ефективно вивести хрін зі своєї ділянки, можете скористатися двома операціями. По-перше, щоб видалити цю рослину, вам потрібно по-максимуму визбирувати кореневу систему після процесу оранки.

По-друге, вивести цю рослину можна за допомогою регулярного знищення листя хрону впродовж всього періоду його вегетації.

Однак, найкращим методом знищення хрону досвідчені дачники називають обприскування городу гербіцидами. Але робити це потрібно дуже обережно і тоді, коли надворі немає ані опадів, ані вітру.

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