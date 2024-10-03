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Как правильно нужно выкапывать гладиолусы под зиму — когда это делать

3 октября 2024 23:02
Кристина Кучугурная - Редактор
Как выкопать гладиолусы осенью, чтобы они не погибли зимой — советы садоводам
Человек, держащий в руке выкопанные луковицы гладиолусов. Фото: tomathouse.com
Кристина Кучугурная - Редактор

Гладиолусы — это те цветы, которые не выдерживают холода, поэтому накануне зимы обязательно нужно их выкапывать. А чтобы не допустить ошибку, необходимо знать, когда это лучше делать и как правильно выбрать время, чтобы выкопать эти растения.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Каждая настоящая садовница мечтает иметь самый лучший и самый ароматный сад, где растут самые красивые цветы. Одними из популярных среди садоводов растениями считаются гладиолусы. Но в преддверии зимы обязательно их нужно выкапывать.

Гладиолусы
Красивые разноцветные гладиолусы на клумбе. Фото: Pinterest

Чтобы не убить гладиолусы, нужно знать, как именно их выкапывать в осенний сезон, чтобы после зимы они снова начали цвести.

Как правильно выкапывать гладиолусы осенью

В процессе выращивания гладиолусов нужно правильно определить срок сбора луковиц. Опытные садоводы рекомендуют выкапывать эти цветы лопатой, чтобы не уничтожить деток. Причем, стоит удалить те, которые остались в грунте, чтобы ваш участок не был засорен.

Сначала необходимо убрать ранние сорта гладиолусов, которые вы выращивали из двухлетних или трехлетних луковиц, а затем перейти на поздние сорта, которые вы выращивали из деток. Это необходимо из-за того, что луковицы разных лет по-разному реагируют на паразитарные болезни.

Выкопанные луковицы гладиолусов
Несколько луковиц гладиолусов на столе. Фото: kertlap.hu

Садоводы с опытом отмечают, что более подверженными заболеваниям считаются именно теплые сорта этих цветов, а именно:

  • Красные
  • Фиолетовые
  • Бордовые

Когда лучше выкапывать гладиолусы

Луковицы гладиолусов формируются примерно в течение 45 дней после удаления соцветий или окончания периода цветения. Если вы живете в центре Украины, то выкапывать гладиолусы лучше в середине октября, если на севере, то сделайте это двумя неделями раньше, а если на юге — то, наоборот, двумя неделями позже.

Луковицы гладиолусов
Процесс выкапывания луковиц гладиолусов на огороде. Фото: Desigusxpro.com

Напомним, мы писали о том, когда нужно сажать тюльпаны и нарциссы в преддверии зимнего сезона.

Раньше мы рассказывали о том, какие цветы нужно посадить в своем саду в октябре.

Также мы сообщали о том, как правильно сеять астры в саду осенью, чтобы они пережили зиму.

осень растения цветы советы сад гладиолусы

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