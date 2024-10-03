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Готуємо гладіолуси до зими — коли слід викопати та що робити з цибулинами

3 жовтня 2024 03:13
Олександра Ткачук - Редактор
Коли та як викопувати гладіолуси на зиму — поради досвідчених квітникарів
Підготовка гладіолусів до зими. Колаж: Новини.LIVE
Олександра Ткачук - Редактор

Гладіолуси — неймовірно гарні квіти, які радують своїм цвітінням з середини липня й аж до початку жовтня. Щоб ці прекрасні рослини рясно квітнули наступного року, їх потрібно вчасно викопати та підготувати до зберігання на зиму. 

Коли саме і як правильно викопувати цибулини гладіолусів й що після цього з ними робити, розповідаємо далі у матеріалі. 

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Коли викопувати гладіолуси на зиму

Як зазначають садівники, при вирощуванні гладіолусів визначення термінів збирання цибулин має велике значення. 

Так, період формування бульбоцибулин та бульб бруньок (дітки) становить у середньому 45 днів після цвітіння або зрізання суцвіть.

Найкращий час для викопування гладіолусів — приблизно через 4-6 тижнів після завершення цвітіння, коли листя рослини пожовтіло або повністю засохло. 

В умовах Центральної України оптимальні терміни початку збору — середина жовтня, на півночі — на 2 тижні раніше, на півдні — на 2 тижні пізніше.

У першу чергу прибирають рослини ранніх сортів, вирощені з 2-3-річних бульбоцибулин, в останню — пізньоцвіті сорти, які вирощувалися з діток.

 

Коли та як викопувати гладіолуси на зиму — поради досвідчених квітникарів
Цибулини гладіолусів у ящику. Фото: shutterstock.com

Як правильно збирати цибулини гладіолусів 

Викопувати рослини краще лопатою — так втрати діток зводяться до мінімуму. Дітки, що залишилися в ґрунті, гинуть не всі, частина їх зберігає схожість, а це призводить до засмічення ділянки або пересортування.

Що робити з цибулинами гладіолусів після викопування 

Після викопування струсіть зайву землю з цибулин, але не мийте їх. Також обріжте стебла, залишивши 2-3 см.

Після збору залиште цибулини на кілька тижнів у сухому, провітрюваному місці для просушування при температурі +20-25°C. Це допоможе уникнути гниття та захворювань під час зимового зберігання.

Після просушування зніміть залишки старих лусок, які обсохли, і перевірте цибулини на наявність хвороб чи пошкоджень. Хворі або пошкоджені екземпляри краще одразу відбракувати.

Надалі зберігати гладіолуси в прохолодному, сухому місці при температурі +5-10°C. Найкраще підходять картонні коробки або сітки, щоб забезпечити циркуляцію повітря.

Дотримуйтесь цих простих порад квітникарів, і ваші гладіолуси будуть радувати вас яскравими та великими квітами щороку!

 

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Також ділимося корисною порадою, як допомогти півоніям пережити зиму. 

осінь квіти поради сад садівництво гладіолуси

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