Коли та як викопувати гладіолуси на зиму — поради досвідчених квітникарів

Готуємо гладіолуси до зими — коли слід викопати та що робити з цибулинами
Гладіолуси — неймовірно гарні квіти, які радують своїм цвітінням з середини липня й аж до початку жовтня. Щоб ці прекрасні рослини рясно квітнули наступного року, їх потрібно вчасно викопати та підготувати до зберігання на зиму.
Коли саме і як правильно викопувати цибулини гладіолусів й що після цього з ними робити, розповідаємо далі у матеріалі.
Коли викопувати гладіолуси на зиму
Як зазначають садівники, при вирощуванні гладіолусів визначення термінів збирання цибулин має велике значення.
Так, період формування бульбоцибулин та бульб бруньок (дітки) становить у середньому 45 днів після цвітіння або зрізання суцвіть.
Найкращий час для викопування гладіолусів — приблизно через 4-6 тижнів після завершення цвітіння, коли листя рослини пожовтіло або повністю засохло.
В умовах Центральної України оптимальні терміни початку збору — середина жовтня, на півночі — на 2 тижні раніше, на півдні — на 2 тижні пізніше.
У першу чергу прибирають рослини ранніх сортів, вирощені з 2-3-річних бульбоцибулин, в останню — пізньоцвіті сорти, які вирощувалися з діток.
Як правильно збирати цибулини гладіолусів
Викопувати рослини краще лопатою — так втрати діток зводяться до мінімуму. Дітки, що залишилися в ґрунті, гинуть не всі, частина їх зберігає схожість, а це призводить до засмічення ділянки або пересортування.
Що робити з цибулинами гладіолусів після викопування
Після викопування струсіть зайву землю з цибулин, але не мийте їх. Також обріжте стебла, залишивши 2-3 см.
Після збору залиште цибулини на кілька тижнів у сухому, провітрюваному місці для просушування при температурі +20-25°C. Це допоможе уникнути гниття та захворювань під час зимового зберігання.
Після просушування зніміть залишки старих лусок, які обсохли, і перевірте цибулини на наявність хвороб чи пошкоджень. Хворі або пошкоджені екземпляри краще одразу відбракувати.
Надалі зберігати гладіолуси в прохолодному, сухому місці при температурі +5-10°C. Найкраще підходять картонні коробки або сітки, щоб забезпечити циркуляцію повітря.
Дотримуйтесь цих простих порад квітникарів, і ваші гладіолуси будуть радувати вас яскравими та великими квітами щороку!
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