Когда и как выкапывать гладиолусы на зиму – советы опытных цветоводов.

Готовим гладиолусы к зиме — когда следует выкопать и что делать с луковицами
Гладиолусы — невероятно красивые цветы, которые радуют своим цветением с середины июля и вплоть до начала октября. Чтобы эти прекрасные растения обильно цвели на следующий год, их нужно своевременно выкопать и подготовить к хранению на зиму.
Когда именно и как правильно выкапывать луковицы гладиолусов и что с ними делать, рассказываем далее в материале.
Когда выкапывать гладиолусы на зиму
Как отмечают садоводы, при выращивании гладиолусов определение сроков сбора луковиц имеет большое значение.
Так, период формирования клубнелуковиц и клубней почек (детки) составляет в среднем 45 дней после цветения или срезки соцветий.
Лучшее время для выкапывания гладиолусов — примерно через 4-6 недель после завершения цветения, когда листья растения пожелтели или полностью засохли.
В условиях Центральной Украины оптимальные сроки начала сбора — середина октября, на севере — на 2 недели раньше, на юге — на 2 недели позже.
В первую очередь убирают растения ранних сортов, выращенные из 2-3-летних клубнелуковиц, в последнюю — позднецветные сорта, которые выращивались из деток.
Как правильно собирать луковицы гладиолусов
Выкапывать растения лучше лопатой — так потери деток сводятся к минимуму. Оставшиеся в почве дети погибают не все, часть их сохраняет всхожесть, а это приводит к засорению участка или пересортировке.
Что делать с луковицами гладиолусов после выкапывания
После выкапывания встряхните лишнюю землю с луковиц, но не мойте их. Также обрежьте стебли, оставив 2-3 см.
После сбора оставьте луковицы на несколько недель в сухом проветриваемом месте для просушки при температуре +20-25°C. Это поможет избежать гниения и болезней во время зимнего хранения.
После просушки снимите остатки старых обсохших чешуек и проверьте луковицы на наличие болезней или повреждений. Больные или поврежденные экземпляры лучше сразу отбраковать.
В дальнейшем хранить гладиолусы в прохладном сухом месте при температуре +5-10°C. Лучше всего подходят картонные коробки или сетки для обеспечения циркуляции воздуха.
Следуйте этим простым советам цветоводов, и ваши гладиолусы будут радовать вас яркими и большими цветами каждый год!
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