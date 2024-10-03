Когда и как выкапывать гладиолусы на зиму – советы опытных цветоводов.

Подготовка гладиолусов к зиме. Коллаж: Новини.LIVE

Гладиолусы — невероятно красивые цветы, которые радуют своим цветением с середины июля и вплоть до начала октября. Чтобы эти прекрасные растения обильно цвели на следующий год, их нужно своевременно выкопать и подготовить к хранению на зиму.

Когда именно и как правильно выкапывать луковицы гладиолусов и что с ними делать, рассказываем далее в материале.

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Когда выкапывать гладиолусы на зиму

Как отмечают садоводы, при выращивании гладиолусов определение сроков сбора луковиц имеет большое значение.

Так, период формирования клубнелуковиц и клубней почек (детки) составляет в среднем 45 дней после цветения или срезки соцветий.

Лучшее время для выкапывания гладиолусов — примерно через 4-6 недель после завершения цветения, когда листья растения пожелтели или полностью засохли.

В условиях Центральной Украины оптимальные сроки начала сбора — середина октября, на севере — на 2 недели раньше, на юге — на 2 недели позже.

В первую очередь убирают растения ранних сортов, выращенные из 2-3-летних клубнелуковиц, в последнюю — позднецветные сорта, которые выращивались из деток.

Луковицы гладиолусов в ящике. Фото: shutterstock.com

Как правильно собирать луковицы гладиолусов

Выкапывать растения лучше лопатой — так потери деток сводятся к минимуму. Оставшиеся в почве дети погибают не все, часть их сохраняет всхожесть, а это приводит к засорению участка или пересортировке.

Что делать с луковицами гладиолусов после выкапывания

После выкапывания встряхните лишнюю землю с луковиц, но не мойте их. Также обрежьте стебли, оставив 2-3 см.

После сбора оставьте луковицы на несколько недель в сухом проветриваемом месте для просушки при температуре +20-25°C. Это поможет избежать гниения и болезней во время зимнего хранения.

После просушки снимите остатки старых обсохших чешуек и проверьте луковицы на наличие болезней или повреждений. Больные или поврежденные экземпляры лучше сразу отбраковать.

В дальнейшем хранить гладиолусы в прохладном сухом месте при температуре +5-10°C. Лучше всего подходят картонные коробки или сетки для обеспечения циркуляции воздуха.

Следуйте этим простым советам цветоводов, и ваши гладиолусы будут радовать вас яркими и большими цветами каждый год!

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