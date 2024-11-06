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Как правильно пересаживать многолетние растения — советы

6 ноября 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как пересадить многолетние растения в ноябре — советы дачникам
Человек, пересаживающий цветы на клумбе. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Многолетние растения пользуются большой популярностью среди дачников, ведь они не только роскошно цветут, но и делают это целый год, но иногда им нужно особое внимание. Опытные дачники рассказали, как правильно пересадить такие цветы в ноябре.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Люди, у которых есть собственный дачный участок и свой огород, знают, что летом весь труд на них не заканчивается. В осеннее время года есть не меньше огородных дел, которые нужно успеть переделать до наступления зимних морозов на улице.

Одним из таких дел считается пересадка многолетних растений и цветов на огороде и в саду. Но чтобы не испортить рост и развитие этих растений, необходимо понимать, как их правильно нужно пересаживать в этом месяце.

Работа на клумбе
Пересадка цветов на клумбе. Фото: Pinterest

Как правильно нужно пересадить многолетние растения

Осенью обычно дачники размножают многолетние растения — для этого нужно выкопать взрослые кусты и аккуратно разделить корни. Сделайте это так, чтобы на каждой отдельной части многолетнего растения оставалось по одной почке.

Затем эти части аккуратно пересадите туда, где вы будете дальше выращивать эти растения. Это поможет пересаженным цветам быть сильнее для того, чтобы хорошо расти и правильно развиваться, а также лучше цвести в следующем сезоне.

Женщина на огороде
Уход за цветами на огороде. Фото: The Sun

Но учтите, что не всегда растения, пересаженные таким способом, цветут сразу на первый год, поэтому не стоит волноваться по этому поводу. Дело в том, что некоторым растениям нужно дать немного времени, чтобы они привыкли к новым условиям своего выращивания на огороде.

Напомним, мы писали о том, когда следует сеять семена астр на огороде в ноябре.

Раньше мы рассказывали о том, почему лучше не выбрасывать ботву бархатцев и чем она полезна на огороде.

Также мы сообщали о том, что можно посадить на огороде в зимнее время года.

растения советы цветы огород сад

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