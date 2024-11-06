Как пересадить многолетние растения в ноябре — советы дачникам

Человек, пересаживающий цветы на клумбе. Фото: Pinterest

Многолетние растения пользуются большой популярностью среди дачников, ведь они не только роскошно цветут, но и делают это целый год, но иногда им нужно особое внимание. Опытные дачники рассказали, как правильно пересадить такие цветы в ноябре.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Люди, у которых есть собственный дачный участок и свой огород, знают, что летом весь труд на них не заканчивается. В осеннее время года есть не меньше огородных дел, которые нужно успеть переделать до наступления зимних морозов на улице.

Одним из таких дел считается пересадка многолетних растений и цветов на огороде и в саду. Но чтобы не испортить рост и развитие этих растений, необходимо понимать, как их правильно нужно пересаживать в этом месяце.

Пересадка цветов на клумбе. Фото: Pinterest

Как правильно нужно пересадить многолетние растения

Осенью обычно дачники размножают многолетние растения — для этого нужно выкопать взрослые кусты и аккуратно разделить корни. Сделайте это так, чтобы на каждой отдельной части многолетнего растения оставалось по одной почке.

Затем эти части аккуратно пересадите туда, где вы будете дальше выращивать эти растения. Это поможет пересаженным цветам быть сильнее для того, чтобы хорошо расти и правильно развиваться, а также лучше цвести в следующем сезоне.

Уход за цветами на огороде. Фото: The Sun

Но учтите, что не всегда растения, пересаженные таким способом, цветут сразу на первый год, поэтому не стоит волноваться по этому поводу. Дело в том, что некоторым растениям нужно дать немного времени, чтобы они привыкли к новым условиям своего выращивания на огороде.

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