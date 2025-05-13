Уход за спаржей, чтобы она была вкусная — полезные советы дачникам

Человек, который собирает урожай спаржи в корзину. Фото: Pinterest

Каждый дачник с опытом знает, что спаржа не требует особого ухода, но при выращивании надо придерживаться определенных правил. Узнайте, что именно стоит делать с этой культурой на огороде, чтобы она выросла, словно на картинке.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Как нужно ухаживать за спаржей

Рыхление почвы на огороде

В процессе ухода за спаржей важно рыхлить почву между рядками и вокруг кустов этой культуры. Но делать это нужно очень осторожно, ведь можно навредить корневой системе спаржи и испортить целый урожай этого растения.

Рыхление почвы под спаржей. Фото: Pinterest

Полив кустов спаржи

Также для обильного урожая спаржи необходимо активно и в большом количестве поливать ее кусты. Дачники с опытом рекомендуют делать это первые две недели после того, как вы посадили спаржу в открытый грунт на огороде. Если летом нет дождей, поливать нужно ежедневно. Если спарже не будет хватать влаги, стебли вырастут горькими и очень волокнистыми.

Подкормка кустов спаржи

Удобрять эту культуру можно раствором куриного помета, который нужно развести в пропорции один к 20.

Выкапывание спаржи на огороде. Фото: Pinterest

Обработка от болезней и вредителей

Спаржа — это культура, которая считается устойчивой к различным болезням, но она может пострадать от ржавчины. Чаще всего это происходит тогда, когда на улице долго идут дожди. Для профилактики болезней спаржу нужно обработать бордоской смесью.

Чтобы защитить эту культуру от вредителей, ее нужно обработать специальными инсектицидами. Также можно воспользоваться обычными народными средствами, которые помогут эффективно бороться с насекомыми на кустах спаржи.

Напомним, мы писали о том, где на огороде стоит посадить кабачки для большого урожая.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно сеять укроп на огороде для большого урожая.

Также мы сообщали о том, какой сорт моркови стоит посадить на огороде в 2025 году.