Догляд за спаржею, щоб вона була смачна — корисні поради дачникам

Людина, яка збирає врожай спаржі до кошика. Фото: Pinterest

Кожен дачник із досвідом знає, що спаржа не потребує особливого догляду, але під час вирощування треба дотримуватися певних правил. Дізнайтеся, що саме варто робити з цією культурою на городі, щоб вона виросла, немов на картинці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як потрібно доглядати спаржу

Розпушування ґрунту на городі

У процесі догляду спаржі важливо розпушувати ґрунт між рядками і навколо кущів цієї культури. Але робити це потрібно дуже обережно, адже можна нашкодити кореневій системі спаржі та зіпсувати цілий врожай цієї рослини.

Розпушування ґрунту під спаржею. Фото: Pinterest

Полив кущів спаржі

Також для рясного врожаю спаржі необхідно активно і у великій кількості поливати її кущі. Дачники з досвідом рекомендують робити це перші два тижні після того, як ви посадили спаржу у відкритий ґрунт на городі. Якщо влітку немає дощів, поливати потрібно щодня. Якщо спаржі не вистачатиме вологи, стебла виростуть гіркими і дуже волокнистими.

Підживлення кущів спаржі

Удобрювати цю культуру можна розчином курячого посліду, який потрібно розвести у пропорції один до 20.

Викопування спаржі на городі. Фото: Pinterest

Обробка від хвороб і шкідників

Спаржа — це культура, яка вважається стійкою до різних хвороб, але вона може постраждати від іржі. Найчастіше це відбувається тоді, коли надворі довго йдуть дощі. Для профілактики хвороб спаржу потрібно обробити бордоською сумішшю.

Щоб захистити цю культуру від шкідників, її потрібно обробити спеціальними інсектицидами. Також можна скористатися звичайними народними засобами, які допоможуть ефективно боротися з комахами на кущах спаржі.

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