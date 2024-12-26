Как избавиться от похмелья - эффективные и проверенные методы

Девушка после вечеринки. Фото: Freepik

Похмелье — неприятное состояние, которое может испортить даже самые яркие воспоминания о праздновании. Лучший способ избежать этого состояния — умеренно употреблять спиртные напитки, но если похмелье уже наступило, есть методы быстро вернуться к нормальному самочувствию.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о простых и эффективных способах облегчить состояние, не выходя из дома.

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Сбалансированный завтрак

Даже если аппетита нет, легкий завтрак поможет организму получить необходимую энергию и питательные вещества после громкой вечеринки.

К послепраздничному рациону лучше добавить яйца, бананы, каши — особенно овсянку или гречку, овощные или куриные бульоны.

Избегайте жирной, тяжелой пищи, ведь может перегрузить желудок и усугубить самочувствие.

Овсяная каша с бананом. Фото: Pixabay

Восстановить водный баланс

После алкоголя организм сильно обезвоживается, что является одной из основных причин головных болей и слабости.

Под рукой держите бутылку обычной воды. Также отличным вариантом будет минеральная вода — благодаря электролитам помогает быстрее восстановить баланс солей.

Одним из популярных и проверенных методов является рассол. Это классическое средство для борьбы с похмельем восстанавливает уровень солей и минералов.

Также в домашних условиях можно приготовить соляной раствор. Для этого смешайте чайную ложку соли и сахара в стакане теплой воды. Это средство поможет быстро восстановить электролитный баланс.

Стакан с водой и лимонами. Фото: Pexels

Витаминный заряд

Алкоголь снижает уровень витаминов в крови, особенно группы B и витамина C. Поэтому тяжелое утро можно начать с апельсинового или лимонного сока — он помогает повысить уровень витамина C и ускорить выведение токсинов.

Еще одним эффективным средством является имбирный или травяной чай. Имбирь снимает тошноту, а чай с ромашкой или мятой успокаивает желудок.

Хорошей идеей будет добавить в чай или воду с медом лимона. Он содержит фруктозу, помогающую организму быстрее перерабатывать алкоголь.

Чай с медом, лимоном и имбирем. Фото: Freepik

Контрастный душ и отдых

Если есть возможность, дайте организму время для восстановления. Сон — это лучший способ, чтобы снять усталость и помочь телу избавиться от токсинов.

Чтобы взбодриться утром, попробуйте контрастный душ. Чередование теплой и прохладной воды стимулирует кровообращение, помогает снять слабость и "оживить" организм.

Если разрешает самочувствие, прогулка на свежем воздухе может помочь очистить голову и насытить организм кислородом.

Девушка в душе. Фото: Pexels

Раньше мы рассказывали, как закрыть бутылку вина без пробки.

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