Как избавиться от похмелья - эффективные и проверенные методы

Как преодолеть похмелье в домашних условиях — 5 надежных способов
Похмелье — неприятное состояние, которое может испортить даже самые яркие воспоминания о праздновании. Лучший способ избежать этого состояния — умеренно употреблять спиртные напитки, но если похмелье уже наступило, есть методы быстро вернуться к нормальному самочувствию.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о простых и эффективных способах облегчить состояние, не выходя из дома.
Пять способов спастись от похмелья
Сбалансированный завтрак
Даже если аппетита нет, легкий завтрак поможет организму получить необходимую энергию и питательные вещества после громкой вечеринки.
К послепраздничному рациону лучше добавить яйца, бананы, каши — особенно овсянку или гречку, овощные или куриные бульоны.
Избегайте жирной, тяжелой пищи, ведь может перегрузить желудок и усугубить самочувствие.
Восстановить водный баланс
После алкоголя организм сильно обезвоживается, что является одной из основных причин головных болей и слабости.
Под рукой держите бутылку обычной воды. Также отличным вариантом будет минеральная вода — благодаря электролитам помогает быстрее восстановить баланс солей.
Одним из популярных и проверенных методов является рассол. Это классическое средство для борьбы с похмельем восстанавливает уровень солей и минералов.
Также в домашних условиях можно приготовить соляной раствор. Для этого смешайте чайную ложку соли и сахара в стакане теплой воды. Это средство поможет быстро восстановить электролитный баланс.
Витаминный заряд
Алкоголь снижает уровень витаминов в крови, особенно группы B и витамина C. Поэтому тяжелое утро можно начать с апельсинового или лимонного сока — он помогает повысить уровень витамина C и ускорить выведение токсинов.
Еще одним эффективным средством является имбирный или травяной чай. Имбирь снимает тошноту, а чай с ромашкой или мятой успокаивает желудок.
Хорошей идеей будет добавить в чай или воду с медом лимона. Он содержит фруктозу, помогающую организму быстрее перерабатывать алкоголь.
Контрастный душ и отдых
Если есть возможность, дайте организму время для восстановления. Сон — это лучший способ, чтобы снять усталость и помочь телу избавиться от токсинов.
Чтобы взбодриться утром, попробуйте контрастный душ. Чередование теплой и прохладной воды стимулирует кровообращение, помогает снять слабость и "оживить" организм.
Если разрешает самочувствие, прогулка на свежем воздухе может помочь очистить голову и насытить организм кислородом.
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