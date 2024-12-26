Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как преодолеть похмелье в домашних условиях — 5 надежных способов arrow

Как преодолеть похмелье в домашних условиях — 5 надежных способов

26 декабря 2024 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как избавиться от похмелья - эффективные и проверенные методы
Девушка после вечеринки. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Похмелье — неприятное состояние, которое может испортить даже самые яркие воспоминания о праздновании. Лучший способ избежать этого состояния — умеренно употреблять спиртные напитки, но если похмелье уже наступило, есть методы быстро вернуться к нормальному самочувствию.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о простых и эффективных способах облегчить состояние, не выходя из дома.

Читайте также:

Пять способов спастись от похмелья

Сбалансированный завтрак

Даже если аппетита нет, легкий завтрак поможет организму получить необходимую энергию и питательные вещества после громкой вечеринки.

К послепраздничному рациону лучше добавить яйца, бананы, каши — особенно овсянку или гречку, овощные или куриные бульоны.

Избегайте жирной, тяжелой пищи, ведь может перегрузить желудок и усугубить самочувствие.

Овсяная каша с бананом
Овсяная каша с бананом. Фото: Pixabay

Восстановить водный баланс

После алкоголя организм сильно обезвоживается, что является одной из основных причин головных болей и слабости.

Под рукой держите бутылку обычной воды. Также отличным вариантом будет минеральная вода — благодаря электролитам помогает быстрее восстановить баланс солей.

Одним из популярных и проверенных методов является рассол. Это классическое средство для борьбы с похмельем восстанавливает уровень солей и минералов.

Также в домашних условиях можно приготовить соляной раствор. Для этого смешайте чайную ложку соли и сахара в стакане теплой воды. Это средство поможет быстро восстановить электролитный баланс.

Стакан с водой и лимоны
Стакан с водой и лимонами. Фото: Pexels

Витаминный заряд

Алкоголь снижает уровень витаминов в крови, особенно группы B и витамина C. Поэтому тяжелое утро можно начать с апельсинового или лимонного сока — он помогает повысить уровень витамина C и ускорить выведение токсинов.

Еще одним эффективным средством является имбирный или травяной чай. Имбирь снимает тошноту, а чай с ромашкой или мятой успокаивает желудок.

Хорошей идеей будет добавить в чай или воду с медом лимона. Он содержит фруктозу, помогающую организму быстрее перерабатывать алкоголь.

Чай с медом, лимоном и имбирем
Чай с медом, лимоном и имбирем. Фото: Freepik

Контрастный душ и отдых

Если есть возможность, дайте организму время для восстановления. Сон — это лучший способ, чтобы снять усталость и помочь телу избавиться от токсинов.

Чтобы взбодриться утром, попробуйте контрастный душ. Чередование теплой и прохладной воды стимулирует кровообращение, помогает снять слабость и "оживить" организм.

Если разрешает самочувствие, прогулка на свежем воздухе может помочь очистить голову и насытить организм кислородом.

Девушка в душе
Девушка в душе. Фото: Pexels

Раньше мы рассказывали, как закрыть бутылку вина без пробки.

Также узнайте интересные способы, как сделать съедобные игрушки на елку.

алкоголь праздники похмелье народные методы эффективные способы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:47 Свету в Харькове быть — известны графики отключений завтра

22:37 Новый год в Одессе — как горожане будут его отмечать

22:33 Мужчина сообщал локации работников ТЦК — что решил суд

22:18 Киев во тьме — как будут отключать свет в столице завтра

22:13 Бизнесмен Криппа хочет создать футбольный клуб под брендом NAVI

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:03 Вор-рецидивист из Одесчины уклонился от призыва — как наказал суд

21:51 Что принесет Украине смена власти в США — эксклюзив от сенатора

21:17 В Азове ответили, что думают об окончании войны в 2025 году

21:16 На авто львовянина упали обломки фасада — на чью сторону стал суд

20:59 Суркиса впервые сфотографировали с новорожденным внуком

22:47 Свету в Харькове быть — известны графики отключений завтра

22:37 Новый год в Одессе — как горожане будут его отмечать

22:33 Мужчина сообщал локации работников ТЦК — что решил суд

22:18 Киев во тьме — как будут отключать свет в столице завтра

22:13 Бизнесмен Криппа хочет создать футбольный клуб под брендом NAVI

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:03 Вор-рецидивист из Одесчины уклонился от призыва — как наказал суд

21:51 Что принесет Украине смена власти в США — эксклюзив от сенатора

21:17 В Азове ответили, что думают об окончании войны в 2025 году

21:16 На авто львовянина упали обломки фасада — на чью сторону стал суд

20:59 Суркиса впервые сфотографировали с новорожденным внуком

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать