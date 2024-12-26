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Як подолати похмілля в домашніх умовах — 5 перевірених способів

26 грудня 2024 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як позбутися похмілля - ефективні та перевірені методи
Дівчина після вечірки. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Похмілля — неприємний стан, який може зіпсувати навіть найяскравіші спогади про святкування. Найкращий спосіб уникнути цього стану — помірно споживати спиртні напої, але якщо похмілля вже настало, є методи швидко повернутися до нормального самопочуття.

Редакція Новини.LIVE розповідає про прості й ефективні способи полегшити стан, не виходячи з дому.

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Збалансований сніданок  

Навіть якщо немає апетиту, легкий сніданок допоможе організму отримати необхідну енергію та поживні речовини після гучної вечірки.  

До післясвяткового раціону краще додати яйця, банани, каші — особливо вівсянку чи гречку, овочеві або курячі бульйони.

Уникайте жирної, важкої їжі, адже може перевантажити шлунок і погіршити самопочуття.

Вівсяна каша з бананом
Вівсяна каша з бананом. Фото: Pixabay

Відновити водний баланс

Після алкоголю організм сильно зневоднюється, що є однією з основних причин головного болю та слабкості.

Під рукою завжди тримайте пляшку звичайної води. Також чудовим варіантом буде мінеральна вода — завдяки електролітам допомагає швидше відновити баланс солей. 

Одним із популярних та перевірених методів є розсіл. Цей класичний засіб для боротьби з похміллям відновлює рівень солей і мінералів.

Також в домашніх умовах можна приготувати соляний розчин. Для цього змішайте чайну ложку солі та цукру в склянці теплої води. Цей засіб допоможе швидко відновити електролітний баланс.

Стакан із водою та лимони
Стакан із водою та лимони. Фото: Pexels

Вітамінний заряд

Алкоголь знижує рівень вітамінів у крові, особливо групи B і вітаміну C. Тож важкий ранок можна розпочати з апельсинового або лимонного соку — він допомагає підвищити рівень вітаміну C і прискорити виведення токсинів.

Ще одним ефективним засобом є імбирний або трав'яний чай. Імбир знімає нудоту, а чай із ромашкою або м'ятою заспокоює шлунок. 

Гарною ідеєю буде додати до чаю або води із лимоном мед. Він містить фруктозу, яка допомагає організму швидше переробляти алкоголь.

Чай з медом, лимоном та імбирем
Чай з медом, лимоном та імбирем. Фото: Freepik

Контрастний душ і відпочинок  

Якщо є можливість, дайте організму час на відновлення. Сон — це найкращий спосіб, щоб зняти втому та допомогти тілу позбутися токсинів.

Аби збадьоритись зранку, спробуйте контрастний душ. Чергування теплої та прохолодної води стимулює кровообіг, допомагає зняти слабкість і "оживити" організм.

Якщо дозволяє самопочуття, прогулянка на свіжому повітрі може допомогти очистити голову та наситити організм киснем.

Дівчина в душі
Дівчина в душі. Фото: Pexels

Раніше ми розповідали, як закрити пляшку вина без пробки.

Також дізнайтеся цікаві способи, як зробити їстівні іграшки на ялинку.

алкоголь свята похмілля народні методи ефективні способи

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22:03 Крадій-рецидивіст з Одещини ухилився від призову — як покарав суд

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21:17 У Азові відповіли, що думають про закінчення війни 2025 року

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:16 На авто львів'янина впали уламки фасаду — на чий бік став суд

20:59 Суркіса вперше сфотографували з новонародженим онуком

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