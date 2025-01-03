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Как можно защитить кур от болезней зимой — поможет это средство

3 января 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем накормить кур зимой, чтобы уберечь их от болезней — советы
Три домашние курицы возле курятника зимой. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Зимой часто болеют не только люди, но и домашние куры, поэтому о них нужно позаботиться в это время года, чтобы они давали много яиц. Птицеводы с опытом рассказали, что необходимо добавить в рацион питания кур зимой, чтобы защитить их от различных вирусов.

О том, как можно защитить домашних птиц от болезней зимой, узнайте на канале "GRĂDINĂRIM ÎMPREUNĂ" в YouTube.

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Если вы самостоятельно разводите кур на своем участке и хотите защитить их зимой от вирусных заболеваний, добавьте одно чудо-средство в их рацион питания. Опытный птицевод рассказал, о каком секретном ингредиенте идет речь в этом случае.

Куры
Две курицы в курятнике. Фото: Archzine

Как можно защитить кур от вирусов в зимнее время года

Если вы хотите уберечь своих птиц от вирусных болезней в зимнее время года, добавьте в их рацион обычный яблочный уксус. Дело в том, что этот уксус обладает антибактериальным и противовирусным действием, а также укрепляет иммунную систему курицы.

Но добавлять яблочный уксус в рацион в свежем виде не стоит, его нужно смешать с водой. Итак, чтобы приготовить специальный раствор для кормления кур зимой, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Яблочный уксус — одна чайная ложка
  • Вода — пять литров

Для приготовления этого напитка растворите уксус в воде и перемешайте это все, после чего налейте воду в контейнеры, которые стоят в курятнике для питья. Давайте эту смесь своим курам, особенно, когда на улице очень холодно, дважды в неделю. Это нужно для того, чтобы достичь наилучших результатов и защитить птиц от вирусов.

Что входит в состав яблочного уксуса

Специалисты утверждают, что яблочный уксус добавляется как витаминная добавка, ведь в его состав входит много минералов, витаминов и микроэлементов. А еще этот уксус поддерживает иммунитет, поэтому будет полезен для ваших домашних птиц в зимнее время года.

Напомним, мы писали о том, почему куры несутся вне гнезд и как это можно исправить.

Ранее мы рассказывали о том, почему куры клюют собственные яйца и как можно это предотвратить.

Также мы сообщали о том, какие породы кур несут больше всего яиц.

болезнь птицы зима вирус советы курица

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