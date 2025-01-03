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Як можна захистити курей від хвороб взимку — допоможе цей засіб

3 січня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Чим нагодувати курей взимку, щоб вберегти їх від хвороб — поради
Три домашні курки біля курнику взимку. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Взимку часто хворіють не лише люди, а й домашні кури, тому про них потрібно подбати в цю пору року, щоб вони давали багато яєць. Птахівники з досвідом розповіли, що необхідно додати до раціону харчування курей взимку, щоб захистити їх від різних вірусів.

Про те, як можна захистити домашніх птахів від хвороб взимку, дізнайтеся на каналі "GRĂDINĂRIM ÎMPREUNĂ" в YouTube.

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Якщо ви самостійно розводите курей на своїй ділянці та хочете захистити їх взимку від вірусних захворювань, додайте один чудо-засіб до їхнього раціону харчування. Досвідчений птахівник розповів, про який секретний інгредієнт йдеться в цьому випадку.

Куры
Дві курки в курнику. Фото: Archzine

Як можна захистити курей від вірусів у зимову пору року 

Якщо ви хочете вберегти своїх птахів від вірусних хвороб в зимову пору року, додайте до їхнього раціону звичайний яблучний оцет. Справа в тому, що цей оцет має антибактеріальну і противірусну дію, а також зміцнює імунну систему курки.

Але додавати яблучний оцет до раціону в свіжому вигляді не варто, його потрібно змішати з водою. Отже, щоб приготувати спеціальний розчин для годування курей взимку, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Яблучний оцет — одна чайна ложка
  • Вода — п’ять літрів

Для приготування цього напою розчиніть оцет у воді та перемішайте це все, після чого налийте воду в контейнери, які стоять в курнику для пиття. Давайте цю суміш своїм курам, особливо, коли надворі дуже холодно, двічі на тиждень. Це потрібно для того, щоб досягти найкращих результатів і захистити птахів від вірусів.

Що входить до складу яблучного оцту

Фахівці стверджують, що яблучний оцет додається як вітамінна добавка, адже до його складу входить багато мінералів, вітамінів і мікроелементів. А ще цей оцет підтримує імунітет, тому буде корисний для ваших домашніх птахів у зимову пору року. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому кури несуться поза межами гнізд і як це можна виправити. 

Раніше ми розповідали про те, чому кури клюють власні яйця і як можна цьому запобігти.  

Також ми повідомляли про те, які породи курей несуть найбільше яєць.

хвороба птиці зима вірус поради курка

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