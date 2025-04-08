Как посадить салат на огороде, чтобы вырастить вкусный урожай — советы дачникам

Человек, который собирает урожай листового салата на огороде. Фото: Decorexpro

Некоторые люди любят добавлять свежий листовой салат в блюда или класть его на бутерброд, особенно если он с собственного огорода. Опытные дачники поделились секретами и рассказали, как можно с легкостью вырастить вкусный салат самостоятельно.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда лучше сажать листовой салат

Прежде, чем сажать листовой салат на огороде, земля должна прогреться, ведь это растение боится низкой температуры. Причем, ранние сорта этой культуры сажать нужно в апреле-мае, а средние и поздние сорта обычно сажают с апреля до середины июня.

Дачники с опытом рекомендуют сеять салат заново, убирая старые растения вместе с корнями. Это поможет вам уже этим летом собрать первый урожай на огороде. Обычно после посадки это можно сделать уже через 25-35 дней.

Выращивание листового салата на огороде. Фото: Pinterest

Где стоит посадить листовой салат

Опытные дачники рекомендуют сажать листовой салат там, куда светит солнце и нет тени. В идеале — чтобы салат был посажен там, где росли определенные овощи, чтобы снизить риск развития заболеваний и появления вредителей. Речь идет о таких растениях, как:

Картофель

Помидоры

Огурцы

Бобовые

Процесс посадки салата на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно сажать салат

За день или два дня до момента посадки листового салата вскопайте почву на участке. Затем сделайте параллельно бороздки на расстоянии в 15-20 сантиметров глубиной около одного сантиметра. Посейте семена салата с интервалом где-то пять сантиметров, посыпьте их землей и обильно полейте.

Если на улице не так тепло, можете укрыть грядки с растениями пленкой до момента появления первых всходов. А как только вы заметите первую зелень, проредите землю, если вы сажали салат слишком плотно.

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