Як посадити салат на городі, щоб виростити смачний врожай — поради дачникам

Як можна виростити найсмачніший салат на городі — поради
Деякі люди люблять додавати свіжий листовий салат до страв або класти його на бутерброд, особливо якщо він з власного городу. Досвідчені дачники поділились секретами і розповіли, як можна з легкістю виростити смачний салат самостійно.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Як самостійно виростити смачний салат
Коли краще садити листовий салат
Перш, ніж садити листовий салат на городі, земля має прогрітися, адже ця рослина боїться низької температури. Причому, ранні сорти цієї культури садити потрібно у квітні-травні, а середні та пізні сорти зазвичай садять з квітня до середини червня.
Дачники з досвідом рекомендують сіяти салат заново, прибираючи старі рослини разом із корінням. Це допоможе вам вже цього літа зібрати перший врожай на городі. Зазвичай після посадки це можна зробити вже за 25-35 днів.
Де варто посадити листовий салат
Досвідчені дачники рекомендують садити листовий салат там, куди світить сонце і немає тіні. В ідеалі — щоб салат був посаджений там, де росли певні овочі, щоб знизити ризик розвитку захворювань і появи шкідників. Йдеться про такі рослини, як:
- Картопля
- Помідори
- Огірки
- Бобові
Як правильно садити салат
За день або два дні до моменту посадки листового салату скопайте ґрунт на ділянці. Потім зробіть паралельно борозенки на відстані в 15-20 сантиметрів завглибшки десь один сантиметр. Посійте насіння салату з інтервалом десь п’ять сантиметрів, посипте їх землею і рясно полийте.
Якщо надворі не так тепло, можете вкрити грядки з рослинами плівкою до моменту появи перших сходів. А щойно ви помітите першу зелень, прорідіть землю, якщо ви садили салат занадто щільно.
Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити картоплю на городі від весняних заморозків.
Раніше ми розповідали про те, як можна прискорити врожай буряка на городі.
Також ми повідомляли про те, що потрібно зробити з малиною в квітні, щоб зібрати смачний врожай влітку.
Читайте Новини.LIVE!