Как отпугнуть зайцев со своего сада — гуманные методы, советы дачникам

Маленький заяц, сидящий в поле. Фото: Pinterest

Казалось бы, зайцы — это маленькие невинные животные, которые спокойно бегают по лесу, однако, они способны наделать немало беды на даче. Если вы заметили, что эти существа уничтожают ваш урожай, вы можете прогнать их, но стоит знать, как это можно сделать так, чтобы не навредить им.

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Зимой, когда у зайцев нет других источников пищи, они начинают грызть сочную кору молодых фруктовых деревьев. Поэтому в холодное время года сад становится буквально "гостеприимным столом" для этих существ. Для плодовых деревьев это очень вредно, ведь после зайцев нарушается процесс циркуляции соков.

Два зайца в траве. Фото: Pinterest

Это, в свою очередь, делает деревья неспособными для получения питательных компонентов, поэтому они могут погибнуть. Однако, если знать эффективные методы защиты, можно раз и навсегда отпугнуть зайцев от своего сада и спасти плодовые деревья.

Поврежденная кора ствола дерева. Фото: Decorexpro

Как гуманно защитить свой сад от зайцев

Окутать деревья металлической сеткой

Этот способ считается самым простым и эффективным для защиты деревьев в саду. Однако, металлическая сетка должна быть высотой не менее одного метра, чтобы эти животные не могли перепрыгнуть или дотянуться, чтобы попасть в ваш сад.

Использование резких ароматов

Зайцы очень не любят резкие запахи, поэтому можно использовать такие отпугиватели, как:

Мята

Чеснок

Полынь

Опрыскивайте этими ароматами деревья или положите ветки по всему периметру своего сада.

Использование природных барьеров

Можно также положить слой мульчи или ветки хвойных деревьев вокруг стволов, чтобы не позволить длинноухим вредителям попасть туда и испортить урожай.

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