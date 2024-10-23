Як відлякати зайців зі свого саду — гуманні методи, поради дачникам

Маленький заєць, що сидить у полі. Фото: Pinterest

Здавалося б, зайці — це маленькі невинні тварини, які спокійно бігають собі лісом, однак, вони здатні наробити чимало біди на дачі. Якщо ви помітили, що ці істоти знищують ваш врожай, ви можете їх прогнати, але варто знати, як це можна зробити так, щоб не нашкодити їм.

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Взимку, коли в зайців немає інших джерел їжі, вони починають гризти соковиту кору молодих фруктових дерев. Тому в холодну пору року сад стає буквально "гостинним столом" для цих істот. Для плодових дерев це дуже шкідливо, адже після зайців у них порушується процес циркуляції соків.

Два зайця в траві. Фото: Pinterest

Це, в свою чергу, робить дерева нездатними для отримання поживних компонентів, а тому вони можуть загинути. Однак, якщо знати ефективні методи захисту, можна раз і назавжди відлякати зайців від свого саду і врятувати плодові дерева.

Пошкоджена кора стовбура дерева. Фото: Decorexpro

Як гуманно захистити свій сад від зайців

Огорнути дерева металевою сіткою

Цей спосіб вважається найпростішим і найефективнішим для захисту дерев у саду. Однак, металева сітка повинна бути заввишки не менше одного метра, щоб ці тварини не могли перестрибнути або дотягнутися, щоб потрапити до вашого саду.

Використовування різких ароматів

Зайці дуже не люблять різкі запахи, тому можна використати такі відлякувачі, як:

М’ята

Часник

Полин

Обприскайте цими ароматами дерева або покладіть гілки по всьому периметру свого саду.

Використання природних бар’єрів

Можна також покласти шар мульчі або гілки хвойних дерев навколо стовбурів, щоб не дозволити довговухим шкідникам потрапити туди і зіпсувати ваш врожай.

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