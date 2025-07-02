Что надо сделать со спаржевой фасолью после посадки — советы дачникам

Дачник, который собирает урожай спаржевой фасоли. Фото: Garden

Если вы хотите вырастить на своем огороде вкусную спаржевую фасоль, за ней нужно правильно ухаживать на протяжении всего выращивания. Опытные дачники рассказали, что обязательно нужно сделать с представительницей семейства бобовых после посадки, чтобы собрать хороший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Спаржевая фасоль, как и другие растения на огороде, нуждается в правильном уходе. И хотя после посадки он ей особо не нужен, есть моменты, которые важно учитывать при выращивании бобовых, чтобы получить хороший и вкусный урожай.

Опытные дачники объяснили, как правильно ухаживать за спаржевой фасолью после посадки, чтобы вызвать зависть у соседей.

Выращивание спаржевой фасоли на огороде. Фото: Pinterest

Как нужно ухаживать за спаржевой фасолью после посадки

Когда вы увидите первые всходы фасоли, обязательно проредите ее, оставив на растениях стебли, которые являются самыми крепкими. Запомните, что спаржевая фасоль не любит корку на поверхности земли, поэтому вокруг растений нужно рыхлить почву для лучшего проникновения кислорода к корням. Но дачники с опытом рекомендуют больше замульчировать фасоль.

А еще надо обязательно поливать грядки, на которых у вас растет спаржевая фасоль. Но следите за тем, чтобы количество воды было достаточным, ведь недостаток, как и избыток влаги может нанести большой вред вашей спаржевой фасоли. Дело в том, что влага уничтожает азотокислотные бактерии на корневой системе бобовых.

Урожай спаржевой фасоли на огороде. Фото: Decorexpro

Если вы увидели, что растения слабые и плохо развиваются, подкормите их раствором древесной золы. Когда стебли спаржевой фасоли подрастут высотой до двух метров, отщипните верхнюю часть. Это нужно для того, чтобы не дать фасоли дальше расти.

Напомним, мы писали о том, как сажать фасоль на огороде, чтобы вырастить вкусный урожай.

Ранее мы рассказывали о том, когда правильно собирать урожай фасоли на огороде.

Также мы сообщали о том, что нужно посадить возле гороха на огороде для большого урожая.