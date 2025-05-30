Чим треба підживити квасолю на городі для смачного врожаю — ефективні добрива, поради дачникам

Зібраний врожай квасолі в руках на городі. Фото: Pinterest

Якщо ви вирощуєте на своєму городі квасолю і хочете, щоб вона вийшла найсмачнішою, обов’язково підгодуйте її відповідними засобами. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами можна ефективно підживити цю бобову культуру, щоб вона виросла такою, як треба.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Квасоля, хоч і не потребує великого догляду і особливих умов, проте, їй, як і будь-якій іншій рослині на городі, потрібні поживні елементи. Щоб наділити ними цю бобову рослину, варто знати, в яких добривах ці компоненти присутні.

Врожай квасолі на городі. Фото: Pinterest

Чим необхідно підживити квасолю

Суперфосфат

Щойно ви побачили на квасолі перший справжній листочок, додайте в землю суперфосфат у кількості 30-40 грамів на один квадратний метр. Після цього підживлення обов’язково ретельно полийте рослину і підгорніть її.

Калійна сіль

У період бутонізації внесіть під кожну рослину квасолі калійну сіль з розрахунку десять або 15 грамів на один квадратний метр. Це добриво допоможе покращити врожай представника бобових.

Деревний попіл

Це добриво вважається найкращим для квасолі, а щоб підживити ним цю культуру, необхідно приготувати ефективний розчин. Для цього візьміть такі інгредієнти, як:

Деревний попіл — один стакан

Вода — десять літрів

Оцет 9% — одна склянка

Розчиніть добриво у воді, додайте оцет, після чого полийте грядки, де у вас росте квасоля, щоб допомогти їй гарно рости і розвиватися. Деревний попіл гарно наситить квасолю необхідними поживними елементами, а також розкислить, розпушить і зробить більш родючим ґрунт на городі.

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