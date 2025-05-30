Чем надо подкормить фасоль на огороде для вкусного урожая — эффективные удобрения, советы дачникам

Собранный урожай фасоли в руках на огороде. Фото: Pinterest

Если вы выращиваете на своем огороде фасоль и хотите, чтобы она получилась самой вкусной, обязательно подкормите ее соответствующими средствами. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями можно эффективно подкормить эту бобовую культуру, чтобы она выросла такой, как надо.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Фасоль, хоть и не требует большого ухода и особых условий, однако, ей, как и любому другому растению на огороде, нужны питательные элементы. Чтобы наделить ими это бобовое растение, стоит знать, в каких удобрениях эти компоненты присутствуют.

Урожай фасоли на огороде. Фото: Pinterest

Чем необходимо подкормить фасоль

Суперфосфат

Как только вы увидели на фасоли первый настоящий листочек, добавьте в землю суперфосфат в количестве 30-40 грамм на один квадратный метр. После этой подкормки обязательно тщательно полейте растение и окучьте его.

Калийная соль

В период бутонизации внесите под каждое растение фасоли калийную соль из расчета десять или 15 грамм на один квадратный метр. Это удобрение поможет улучшить урожай представителя бобовых.

Древесная зола

Это удобрение считается самым лучшим для фасоли, а чтобы подкормить им эту культуру, необходимо приготовить эффективный раствор. Для этого возьмите такие ингредиенты, как:

Древесная зола — один стакан

Вода — десять литров

Уксус 9% — один стакан

Растворите удобрение в воде, добавьте уксус, после чего полейте грядки, где у вас растет фасоль, чтобы помочь ей хорошо расти и развиваться. Древесная зола хорошо насытит фасоль необходимыми питательными элементами, а также раскислит, разрыхлит и сделает более плодородной почву на огороде.

Напомним, мы писали о том, как правильно сажать фасоль на огороде для большого урожая.

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