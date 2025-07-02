Що треба зробити зі спаржевою квасолею після посадки — поради дачникам

Дачник, який збирає врожай спаржевої квасолі. Фото: Garden

Якщо ви хочете виростити на своєму городі смачну спаржеву квасолю, її потрібно правильно доглядати впродовж усього вирощування. Досвідчені дачники розповіли, що обов’язково треба зробити з представницею сімейства бобових після посадки, щоб зібрати гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Спаржева квасоля, як й інші рослини на городі, потребує правильного догляду. І хоча після посадки він їй особливо не потрібен, є моменти, які важливо враховувати під час вирощування бобових, щоб отримати гарний і смачний врожай.

Досвідчені дачники пояснили, як правильно доглядати спаржеву квасолю після посадки, щоб викликати заздрість у сусідів.

Вирощування спаржевої квасолі на городі. Фото: Pinterest

Як потрібно доглядати спаржеву квасолю після посадки

Коли ви побачите перші сходи квасолі, обов’язково прорідіть її, залишивши на рослинах стебла, які є найміцнішими. Запам’ятайте, що спаржева квасоля не любить кірку на поверхні землі, тому навколо рослин потрібно розпушувати ґрунт для кращого проникнення кисню до коріння. Але дачники з досвідом рекомендують більше замульчувати квасолю.

А ще треба обов’язково поливати грядки, на яких у вас росте спаржева квасоля. Але стежте за тим, щоб кількість води було достатньою, адже нестача, як і надлишок вологи може завдати великої шкоди вашій спаржевій квасолі. Справа в тому, що волога знищує азотокислотні бактерії на кореневій системі бобових.

Врожай спаржевої квасолі на городі. Фото: Decorexpro

Якщо ви побачили, що рослини слабкі та погано розвиваються, підживіть їх розчином деревного попелу. Коли стебла спаржевої квасолі підростуть заввишки до двох метрів, відщипніть верхню частину. Це потрібно для того, щоб не дати квасолі далі рости.

Нагадаємо, ми писали про те, як садити квасолю на городі, щоб виростити смачний врожай.

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