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Главная Дом Как ухаживать за шпинатом на огороде в июле 2025 — важные моменты

Как ухаживать за шпинатом на огороде в июле 2025 — важные моменты

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Дата публикации 17 июля 2025 16:54
Что делать со шпинатом в июле 2025, чтобы собрать вкусный урожай — советы дачникам
Человек, который собирает урожай шпината на огороде. Фото: Freepik

Каждый настоящий дачник знает, что на шпинате в июле могут появляться стрелки, в результате чего вместо сочных листьев появится цветонос, который будет давать семена. Если вы не хотите этого допустить, узнайте, как правильно ухаживать за этим растением на огороде в июле 2025 года.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как ухаживать за шпинатом в июле 2025 года

Посев в полутени

Во-первых, запомните, что сеять шпинат лучше там, куда солнечные лучи не попадают целый день. Так вы можете защитить растения от перегрева и чрезмерного количества света. Если вы уже посеяли эту траву, тогда сделайте для нее тень с помощью куска шифера или же мелкой сетки.

Шпинат
Выращивание шпината на огороде. Фото: Pasiskaitom.lt

Регулярный полив

Во-вторых, чтобы шпинат хорошо рос, ему нужна вода, причем, довольно немало. На один квадратный метр надо выливать десять литров воды, а делать это лучше один или два раза в неделю. Если на улице жарко, поливать стоит чаще, а если пасмурно, то делать это достаточно один раз. Однако, если частые дожди, то не нужно дополнительно поливать.

Подкормка грядок

Чтобы получить хороший урожай шпината и не дать ему быстро переходить в стрелку, ему нужна подкормка. Для этого надо насыщать растения фосфором и калием, а можно добавить еще немного азота. Для этого может подойти древесная зола, настой крапивы, разведенный куриный помет, раствор из дрожжей и т. д.

Урожай шпината
Сбор шпината на огороде. Фото: Backyard Boss

Обновление посевов

Если на шпинате уже появились стрелки, лучше пересеять его на новое место, где ему будет комфортно и где будет питательная земля. Осенью сеять эту траву можно будет даже там, куда постоянно светит солнце.

Напомним, мы писали о том, что и где стоит сажать на огороде для хорошего урожая.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно выращивать базилик на огороде.

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растения советы огород шпинат эффективные способы
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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