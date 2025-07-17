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Головна Дім Як доглядати шпинат на городі в липні 2025 — важливі моменти

Як доглядати шпинат на городі в липні 2025 — важливі моменти

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Дата публікації: 17 липня 2025 16:54
Що робити зі шпинатом у липні 2025, щоб зібрати смачний врожай — поради дачникам
Людина, яка збирає врожай шпинату на городі. Фото: Freepik

Кожен справжній дачник знає, що на шпинаті в липні можуть з’являтися стрілки, в результаті чого замість соковитого листя з’явиться квітконос, який даватиме насіння. Якщо ви не хочете цього допустити, дізнайтеся, як правильно доглядати цю рослину на городі в липні 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як доглядати шпинат у липні 2025 року

Посів у напівтіні

По-перше, запам’ятайте, що сіяти шпинат краще там, куди сонячні промені не потрапляють цілий день. Так ви можете захистити рослини від перегріву і надмірної кількості світла. Якщо ви вже посіяли цю траву, тоді зробіть для неї затінок за допомогою шматку шиферу або ж дрібної сітки.

Шпинат
Вирощування шпинату на городі. Фото: Pasiskaitom.lt

Регулярний полив

По-друге, щоб шпинат гарно ріс, йому потрібна вода, причому, доволі немало. На один квадратний метр треба виливати десять літрів води, а робити це краще один або два рази на тиждень. Якщо надворі спекотно, поливати варто частіше, а якщо хмарно, то робити це достатньо один раз. Проте, якщо часті дощі, то не потрібно додатково поливати.

Підживлення грядок

Щоб отримати гарний врожай шпинату і не дати йому швидко переходити в стрілку, йому потрібне підживлення. Для цього треба насичувати рослини фосфором і калієм, а можна додати ще трохи азоту. Для цього може підійти деревна зола, настій кропиви, розведений курячий послід, розчин з дріжджів тощо.

Урожай шпината
Збір шпинату на городі. Фото: Backyard Boss

Оновлення посівів

Якщо на шпинаті вже з’явилися стрілки, краще пересіяти його на нове місце, де йому буде комфортно і де буде поживна земля. Восени сіяти цю траву можна буде навіть там, куди постійно світить сонце.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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