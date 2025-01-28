Как правильно хранить удобрения зимой - советы и инструкции дачникам

Удобрение почвы. Фото: Pinterest

Настоящая весенняя погода в конце января "намекает", что вскоре придет тепло и время сажать огород. Чтобы получить щедрый урожай, опытные огородники запасаются удобрениями с зимы.

Новини.LIVE рассказывают, как правильно хранить удобрения в зимнее время.

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Для хранения удобрений зимой идеально подойдет сухое и прохладное помещение как, например, сарай. Оно идеально подкормит ваши растения от холода, влаги и прямого солнечного света. Помещение должно хорошо проветриваться, чтобы избежать выделения вредных паров и отравления.

Удобрения не любят минусовой температуры, ведь в большинстве случаев они замерзают. От холода они также теряют свои полезные вещества.

Девушка удобряет почву. Фото: Pinterest

Старайтесь хранить упаковку в удобрениях герметичной, ведь так можно исключить попадание вредных веществ в окружающую среду. Обязательно храните упаковку подальше от источников огня и других веществ, чтобы избежать химической реакции.

Обязательно следите за сроками годности удобрений. Обычно их можно хранить в течение нескольких лет.

Также не забывайте учитывать рекомендации производителя по хранению. Они помогут вам не только уберечь свое здоровье, но и получить щедрый урожай.

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