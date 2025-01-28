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Эксперты рассказали, как можно хранить удобрения зимой

28 января 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как правильно хранить удобрения зимой - советы и инструкции дачникам
Удобрение почвы. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Настоящая весенняя погода в конце января "намекает", что вскоре придет тепло и время сажать огород. Чтобы получить щедрый урожай, опытные огородники запасаются удобрениями с зимы.

Новини.LIVE рассказывают, как правильно хранить удобрения в зимнее время.

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Хранение удобрения зимой — советы дачникам

Для хранения удобрений зимой идеально подойдет сухое и прохладное помещение как, например, сарай. Оно идеально подкормит ваши растения от холода, влаги и прямого солнечного света. Помещение должно хорошо проветриваться, чтобы избежать выделения вредных паров и отравления.

Удобрения не любят минусовой температуры, ведь в большинстве случаев они замерзают. От холода они также теряют свои полезные вещества.

Удобрение растений - советы дачникам
Девушка удобряет почву. Фото: Pinterest

Старайтесь хранить упаковку в удобрениях герметичной, ведь так можно исключить попадание вредных веществ в окружающую среду. Обязательно храните упаковку подальше от источников огня и других веществ, чтобы избежать химической реакции.

Обязательно следите за сроками годности удобрений. Обычно их можно хранить в течение нескольких лет.

Также не забывайте учитывать рекомендации производителя по хранению. Они помогут вам не только уберечь свое здоровье, но и получить щедрый урожай.

Напомним, мы писали о том, как нужно подкармливать растения на огороде древесной золой.

Ранее мы рассказывали о том, как можно быстро восстановить просроченные семена.

удобрения советы огород сад дача

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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