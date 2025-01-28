Як правильно зберігати добрива взимку — поради та інструкції дачникам

Удобрення ґрунту. Фото: Pinterest

Справжня весняна погода наприкінці січня "натякає", що незабаром прийде тепло і час садити город. Щоб отримати щедрий врожай, досвідчені городники запасаються добривами із зими.

Новини.LIVE розповідають, як правильно зберігати добрива в зимовий час.

Читайте також:

Зберігання добрива взимку — поради дачникам

Для зберігання добрив взимку ідеально підійде сухе та прохолодне приміщення як, наприклад, сарай. Воно ідеально підживлення для ваших рослин від холоду, вологи і прямого сонячного світла. Приміщення має добре провітрюватися, щоб уникнути виділення шкідливих парів та отруєння.

Добрива не люблять мінусової температури, адже в більшості випадків вони замерзають. Від холоду вони також втрачають свої корисні речовини.

Дівчина удобрює ґрунт. Фото: Pinterest

Намагайтеся зберігати упаковку в добривах герметичною, адже так можна укинути потрапляння шкідливих речовин у навколишнє середовище. Обов'язково зберігайте пакування подалі від джерел вогню та інших речовин, щоб уникнути хімічної реакції.

Обов'язково слідкуйте за термінами придатності добрив. Зазвичай їх можна зберігати протягом кількох років.

Також не забувайте враховувати рекомендації виробника зі зберігання. Вони допоможуть вам не лише вберегти своє здоров'я, а й отримати щедрий врожай.

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно підживлювати рослини на городі деревною золою.

Раніше ми розповідали про те, як можна швидко відновити прострочене насіння.