Как можно вырастить шпинат на подоконнике — советы

Большой урожай шпината, выращенный дома. Фото: Pinterest

В осенне-зимний период людям очень не хватает свежих продуктов, содержащих много полезных витаминов, поэтому на помощь придет выращенный в домашних условиях шпинат. Эксперты рассказали, как можно получить источник витаминов в виде этой зелени прямо на своем подоконнике.

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Какие сорта шпината выбрать

Если вы хотите как можно быстрее получить собственноручно выращенный шпинат на своем подоконнике, выбирайте быстро созревающие сорта. Эксперты рекомендуют обратить особое внимание на такие популярные виды овощной зелени, как:

Годри

Исполинский

Стоик

Вирофле

Свежий шпинат на столе. Фото: Index.hr

Как правильно сажать шпинат

Прежде, чем сажать шпинат, приобретите универсальную почвосмесь, но такую, чтобы в ее составе не было торфа, который делает почву кислой. Затем возьмите ящики из пластика или дерева высотой 15-20 сантиметров и насыпьте на дно слой керамзита шириной два с половиной или три сантиметра.

Что касается семян, то их лучше сначала оставить в воде комнатной температуры на сутки, а затем посеять на глубину от одного до полутора сантиметра. Чтобы почва под шпинатом не пересыхала, накройте семена полиэтиленовой пленкой.

Процесс выращивания шпината на дому. Фото: скриншот с YouTube

Как только появились первые всходы, а это где-то через шесть-семь дней с момента посева, проведите пикировку, учитывая, что одному растению нужно от 8×8 до 10×10 сантиметров площади.

И запомните, что для получения хорошего урожая этой зелени световой день должен длиться минимум десять часов. А если на улице пасмурно, обязательно обеспечьте растениям дополнительное освещение.

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