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Смачні шпинатні оладки з кабачків — ідеальні до сніданку

31 травня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати на сніданок, оладки зі шпинату та кабачка – покроковий рецепт із фото
Шпинатні оладки. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Шпинатні оладки з цукіні, які чудово підійдуть для сніданку. Обов'язково спробуйте приготувати у сезон молодих овочів.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • 100 г шпинату (1 пучок);
  • 50 г яйця (1 шт);
  • 300 г цукіні (1 невеликий, можна замінити на кабачок);
  • 50 г гречаних пластівців (можна замінити на вівсяні пластівці, швидкого приготування, але попередньо трохи подрібнивши в блендері) (4 ст. л. з гіркою);
  • сіль;
  • соняшникова олія (рафінована).

Для соусу:

  • 3 ст. л. грецького йогурту чи сметани;
  • ½ зубчика часнику;
  • сіль, перець (за смаком).

Спосіб приготування

Промити, просушити листя шпинату, подрібнити блендером. Додати яйце та перемішати

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Шпинат та яйця. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Натерти на великій тертці цукіні або кабачок, додати подрібнений шпинат, перемішати. Додати гречані пластівці, сіль, перемішати.

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Шпинат та кабачок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Розігріти сковороду із олією. Обсмажити по обидва боки, без кришки.

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Приготування оладок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо соус. Подрібнюємо часник, додаємо його до грецького йогурту чи сметані, сіль та перець за смаком.

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Шпинатні оладки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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