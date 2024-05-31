Що приготувати на сніданок, оладки зі шпинату та кабачка – покроковий рецепт із фото

Шпинатні оладки. Фото: Freepik

Шпинатні оладки з цукіні, які чудово підійдуть для сніданку. Обов'язково спробуйте приготувати у сезон молодих овочів.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

100 г шпинату (1 пучок);

50 г яйця (1 шт);

300 г цукіні (1 невеликий, можна замінити на кабачок);

50 г гречаних пластівців (можна замінити на вівсяні пластівці, швидкого приготування, але попередньо трохи подрібнивши в блендері) (4 ст. л. з гіркою);

сіль;

соняшникова олія (рафінована).

Для соусу:

3 ст. л. грецького йогурту чи сметани;

½ зубчика часнику;

сіль, перець (за смаком).

Спосіб приготування

Промити, просушити листя шпинату, подрібнити блендером. Додати яйце та перемішати

Шпинат та яйця. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Натерти на великій тертці цукіні або кабачок, додати подрібнений шпинат, перемішати. Додати гречані пластівці, сіль, перемішати.

Шпинат та кабачок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Розігріти сковороду із олією. Обсмажити по обидва боки, без кришки.

Приготування оладок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо соус. Подрібнюємо часник, додаємо його до грецького йогурту чи сметані, сіль та перець за смаком.

Шпинатні оладки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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