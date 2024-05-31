Що приготувати на сніданок, оладки зі шпинату та кабачка – покроковий рецепт із фото

Смачні шпинатні оладки з кабачків — ідеальні до сніданку
Шпинатні оладки з цукіні, які чудово підійдуть для сніданку. Обов'язково спробуйте приготувати у сезон молодих овочів.
Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 100 г шпинату (1 пучок);
- 50 г яйця (1 шт);
- 300 г цукіні (1 невеликий, можна замінити на кабачок);
- 50 г гречаних пластівців (можна замінити на вівсяні пластівці, швидкого приготування, але попередньо трохи подрібнивши в блендері) (4 ст. л. з гіркою);
- сіль;
- соняшникова олія (рафінована).
Для соусу:
- 3 ст. л. грецького йогурту чи сметани;
- ½ зубчика часнику;
- сіль, перець (за смаком).
Спосіб приготування
Промити, просушити листя шпинату, подрібнити блендером. Додати яйце та перемішати
Натерти на великій тертці цукіні або кабачок, додати подрібнений шпинат, перемішати. Додати гречані пластівці, сіль, перемішати.
Розігріти сковороду із олією. Обсмажити по обидва боки, без кришки.
Приготуємо соус. Подрібнюємо часник, додаємо його до грецького йогурту чи сметані, сіль та перець за смаком.
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