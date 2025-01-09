Как сделать так, чтобы дрова горели дольше - эффективный лайфхак

Дрова в камине. Фото: Freepik

Отопление дровами остается популярным способом обогрева домов, особенно в зимний период. Однако, чтобы дрова горели дольше и эффективнее, стоит знать несколько проверенных приемов.

Редакция Новини.LIVE делится действенными советами, которые продлят горение дров вдвое.

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Как сделать, чтобы дрова горели дольше

Первым делом нужно выбрать хорошее сырье. Для достижения максимального тепла важно использовать хорошо высушенные дрова. Только что срубленную древесину нужно сушить не менее 6-12 месяцев в сухом месте.

Дуб, бук или граб горят дольше и дают больше тепла, чем хвойные породы. Хотя сосна или ель быстрее разгораются, они быстрее сгорают и образуют больше сажи.

Дрова будут гореть дольше, если придерживаться правильной укладки. Для этого древесину нужно сложить в виде "пирамиды", которая позволяет пламени равномерно распространяться.

Для этого самые большие поленья кладут снизу — близко друг к другу, но со щелями, чтобы поступал кислород. Сверху таким же образом кладут поленья поменьше, а щепки кладут последними сверху.

Мужчина поджигает дрова в камине. Фото: Freepik

Также запомните, уменьшив подачу воздуха в камеру сгорания, вы замедлите процесс горения. Однако будьте осторожны, чтобы не закрыть заслонку полностью, ведь это может привести к образованию угарного газа.

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