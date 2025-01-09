Как сделать так, чтобы дрова горели дольше - эффективный лайфхак

Дрова будут гореть дольше в 2 раза — действенный лайфхак
Отопление дровами остается популярным способом обогрева домов, особенно в зимний период. Однако, чтобы дрова горели дольше и эффективнее, стоит знать несколько проверенных приемов.
Редакция Новини.LIVE делится действенными советами, которые продлят горение дров вдвое.
Как сделать, чтобы дрова горели дольше
Первым делом нужно выбрать хорошее сырье. Для достижения максимального тепла важно использовать хорошо высушенные дрова. Только что срубленную древесину нужно сушить не менее 6-12 месяцев в сухом месте.
Дуб, бук или граб горят дольше и дают больше тепла, чем хвойные породы. Хотя сосна или ель быстрее разгораются, они быстрее сгорают и образуют больше сажи.
Дрова будут гореть дольше, если придерживаться правильной укладки. Для этого древесину нужно сложить в виде "пирамиды", которая позволяет пламени равномерно распространяться.
Для этого самые большие поленья кладут снизу — близко друг к другу, но со щелями, чтобы поступал кислород. Сверху таким же образом кладут поленья поменьше, а щепки кладут последними сверху.
Также запомните, уменьшив подачу воздуха в камеру сгорания, вы замедлите процесс горения. Однако будьте осторожны, чтобы не закрыть заслонку полностью, ведь это может привести к образованию угарного газа.
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