Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Дрова будут гореть дольше в 2 раза — действенный лайфхак arrow

Дрова будут гореть дольше в 2 раза — действенный лайфхак

9 января 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как сделать так, чтобы дрова горели дольше - эффективный лайфхак
Дрова в камине. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Отопление дровами остается популярным способом обогрева домов, особенно в зимний период. Однако, чтобы дрова горели дольше и эффективнее, стоит знать несколько проверенных приемов.

Редакция Новини.LIVE делится действенными советами, которые продлят горение дров вдвое.

Читайте также:

Как сделать, чтобы дрова горели дольше

Первым делом нужно выбрать хорошее сырье. Для достижения максимального тепла важно использовать хорошо высушенные дрова. Только что срубленную древесину нужно сушить не менее 6-12 месяцев в сухом месте.

Дуб, бук или граб горят дольше и дают больше тепла, чем хвойные породы. Хотя сосна или ель быстрее разгораются, они быстрее сгорают и образуют больше сажи.

Дрова будут гореть дольше, если придерживаться правильной укладки. Для этого древесину нужно сложить в виде "пирамиды", которая позволяет пламени равномерно распространяться.

Для этого самые большие поленья кладут снизу — близко друг к другу, но со щелями, чтобы поступал кислород. Сверху таким же образом кладут поленья поменьше, а щепки кладут последними сверху.

Мужчина поджигает дрова в камине
Мужчина поджигает дрова в камине. Фото: Freepik

Также запомните, уменьшив подачу воздуха в камеру сгорания, вы замедлите процесс горения. Однако будьте осторожны, чтобы не закрыть заслонку полностью, ведь это может привести к образованию угарного газа.

Также узнайте, можно ли рубить сухостой возле рек и прудов для заготовки дров.

Напомним, мы писали, как не получить штраф за вырубку деревьев во дворе.

зима лайфхаки советы народные методы дрова

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:03 В Капитолии арестовали мужчину с мачете на похоронах Картера

08:02 На Закарпатье осудили мужчину, который писал в Viber о повестках

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

07:49 Известно о 113 пострадавших в результате авиаудара по Запорожью

07:46 Россияне научили дроны нестандартным методом обходить РЭБ ВСУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:30 Как избежать штрафа за неявку по повестке — ответ адвоката

07:23 Подъемные для военнослужащих — что это такое и какие размеры

07:15 КНДР становится более способной вести войну, предупреждают США

07:15 В РФ беженцы из Донецкой области донатят на ВСУ — перехват ГУР

07:01 Скрытая комиссия ПриватБанка — с клиента взыскали 900 грн

08:03 В Капитолии арестовали мужчину с мачете на похоронах Картера

08:02 На Закарпатье осудили мужчину, который писал в Viber о повестках

07:49 Известно о 113 пострадавших в результате авиаудара по Запорожью

07:46 Россияне научили дроны нестандартным методом обходить РЭБ ВСУ

07:30 Как избежать штрафа за неявку по повестке — ответ адвоката

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:23 Подъемные для военнослужащих — что это такое и какие размеры

07:15 КНДР становится более способной вести войну, предупреждают США

07:15 В РФ беженцы из Донецкой области донатят на ВСУ — перехват ГУР

07:01 Скрытая комиссия ПриватБанка — с клиента взыскали 900 грн

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:15 Боец заявил, что в Украине мало средств для работы по "Шахедам"

Text

04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Text

03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья