Як зробити так, щоб дрова горіли довше - ефективний лайфхак

Дрова у каміні. Фото: Freepik

Опалення дровами залишається популярним способом обігріву будинків, особливо у зимовий період. Однак, щоб дрова горіли довше й ефективніше, варто знати кілька перевірених прийомів.

Редакція Новини.LIVE ділиться дієвими порадами, які подовжать горіння дров вдвічі.

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Як зробити, щоб дрова горіли довше

Перш за все потрібно обрати гарну сировину. Для досягнення максимального тепла важливо використовувати добре висушені дрова. Щойно зрубану деревину потрібно сушити щонайменше 6-12 місяців у сухому місці.

Дуб, бук або граб горять довше та дають більше тепла, ніж хвойні породи. Хоча сосна чи ялина швидше розпалюються, вони швидше згорають і утворюють більше сажі.

Дрова горітимуть довше, якщо дотримуватися правильної укладки. Для цього деревину потрібно скласти у вигляді "піраміди", яка дозволяє полум'ю рівномірно розповсюджуватися.

Для цього найбільші поліна кладуть знизу — близько одне до одного, але зі щілинами, щоб надходив кисень. Зверху таким же чином кладуть поліна поменше, а тріски кладуть останніми зверху.

Чоловік підпалює дрова у каміні. Фото: Freepik

Також запам'ятайте, зменшивши подачу повітря до камери згоряння, ви сповільните процес горіння. Однак будьте обережні, щоб не закрити заслінку повністю, адже це може спричинити утворення чадного газу.

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