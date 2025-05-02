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Домашний мед круглый год — как начать разводить пчел на участке

2 мая 2025 03:13
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как начать разводить пчел — простые советы для начинающих, мечтающих о пасеке
Мужчина работает на пасеке. Фото: shutterstock.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Мечтаете о пасеке и собственном меде, которым будете лакомиться круглый год? Именно сейчас самый благоприятный период для того, чтобы поставить улей на своем приусадебном участке. Ведь разведение пчел с нуля вполне реально даже для новичков, если знать основные правила и подготовиться заранее.

С чего начать пчеловодство, как обустроить пасеку, что нужно знать об уходе за пчелами, и какой инвентарь пригодится, пишет "Зелена садиба".

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Почему стоит иметь улей на приусадебном участке

Преимущество пчеловодства заключается не только в натуральном меде, улей на участке это также:

  • прополис, воск, перга, маточное молочко, которые имеют лечебные свойства;
  • опыление растений на огороде и в саду, благодаря чему можно повысить урожайность.

 

Почему стоит иметь улей на приусадебном участке
Мужчина держит рамку с пчелами. Фото: google.com

Как работает пчелиная семья

Если коротко и по существу, в пчелиной семье такая иерархия:

  1. Матка — основа семьи, откладывает яйца.
  2. Кормилицы — выкармливают личинок, матку, трутней.
  3. Молодые пчелы (3-10 суток) — убирают, греют, ухаживают за расплодом.
  4. Строительницы и охранницы — строят соты, защищают улей.
  5. Летные пчелы — собирают нектар, пыльцу.
  6. Трутни — оплодотворяют матку, впоследствии погибают или изгоняются.

Что стоит учесть перед тем, как начать разводить пчел

Прежде чем заняться пчеловодством, учтите следующее:

  1. Проверьте, нет ли аллергии на укусы пчел.
  2. Не используйте токсичные средства и химию на участке — пчелы погибают от пестицидов.
  3. Продумайте зимовку: на улице или в утепленном помещении.
  4. Регулярно проводите профилактику болезней пчел.

 

Что стоит учесть перед тем, как начать разводить пчел
Пасечник ухаживает за ульями. Фото: shutterstock.com

Что нужно будущим пчеловодам для старта

По советам экспертов, минимум, который должен быть у новичка такой:

  • 2-3 улья типа Дадан или Рута (лучший период, чтобы поставить с конца марта до середины мая);
  • рамки;
  • вощина;
  • проволока;
  • пасечный дымарь
  • защитный костюм;
  • поилки;
  • кормушки;
  • медогонка;
  • воскотопка;
  • ветпрепараты;
  • ройницы для сбора новых пчелосемей.

 

Что нужно будущим пчеловодам для старта
Пасечники ухаживают за ульями. Фото: shutterstock.com

Где лучше всего размещать ульи

Пасека — место без сквозняков, вдали от дорог и заборов. Рядом должно быть много растений: деревьев, цветов, трав и тому подобное.

Ульи ставят на подставки (кирпич, деревянные ножки) высотой 20-30 см от земли — для вентиляции, защиты от влаги и муравьев. Между ульями оставляйте не менее 2 метров, чтобы избежать путаницы у пчел.

Эксперты советуют в нескольких метрах от улья на пути вылета пчел посадить высокие кустарники, чтобы насекомые набирали высоту и летали выше 2-х метров. Это защитит пчел от всевозможных препятствий в виде людей и животных. Для надежности рекомендуется также обнести участок забором выше 2-х метров.

Летки (выходы из улья) лучше направлять на юго-восток — там солнце утром, что стимулирует ранний вылет пчел. Если это невозможно, можно на юг, но не на север.

 

Где лучше всего размещать ульи
Уход за ульями летом. Фото: bigkyiv.com.ua

Как ухаживать за ульями и пчелами

В зависимости от времени года будет меняться и уход за пчелами:

1. Весна (март-май)

  • проверьте ульи после зимы: утепление, чистота, наличие корма;
  • очистите дно улья от погибших пчел (подмора) и мусора;
  • дайте подкормку, если мало корма: жидкий сахарный сироп 1:1 или мед с водой;
  • убедитесь, что матка жива и есть расплод.

При необходимости можно объединить слабые семьи.

2. Лето (июнь-август)

Регулярно проверяйте ульи (раз в 7-10 дней):

  • есть ли расплод;
  • хватает ли места для меда;
  • не закладывают ли маточники для роения.

Снимайте лишние рои, если появились. Следите за видом меда и перги. А под конец июля собирайте мед, оставляя пчелам корм на зиму.

3. Осень (сентябрь-ноябрь)

Осенью необходимо сделать следующее:

  • очистите ульи, уберите лишние рамки;
  • оставьте достаточно корма на зиму (10-12 кг меда или сахарный сироп 2:1);
  • лечите от клеща вароа — это обязательно;
  • утеплите ульи (солома, пенопласт, оберните тканью);
  • подготовь зимовник или защищенное место на улице.

4. Зима (декабрь-февраль)

Зимой нельзя беспокоить пчел и открывать ульи без надобности. Проверяйте время от времени, есть ли вентиляция и сухость. Слушайте — гул пчел ровный? Значит все хорошо.

 

Также предлагаем вам узнать, как ухаживать за курочками и иметь свой большой запас яиц, в частности делимся, как улучшить яйценоскость кур с помощью янтарной кислоты и что делать, если домашние куры несут яйца вне гнезда.

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02:08 Владельцам поврежденного жилья подняли выплаты, но есть нюансы

01:47 Оккупанты давят на Сумщину и Харьковщину, — заявление Жорина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:11 Запорожье после атаки РФ — опубликованы кадры последствий

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