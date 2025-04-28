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Що робити, коли вжалила бджола — поради, які врятують життя

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Дата публікації: 28 квітня 2025 15:04
Що робити, якщо вжалила бджола — поради лікаря
Бджола на квітці. Ілюстративне фото: freepik
Ключові моменти Як безпечно витягнути жало бджоли після укусу Як доглядати за місцем укусу

Прогулянки на свіжому повітрі в гарну і теплу погоду деколи можуть перетворитися на справжні неприємності. Причиною цього може стати укус бджоли, який тягне за собою неприємні наслідки.

Лікар невідкладної медицини Крістофер Баццолі пояснив Cleveland Clinic, що робити, якщо вжалила бджола і як безпечно витягнути жало. 

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Як безпечно витягнути жало бджоли після укусу

Лікар наголосив, якщо вас вжалила бджола, то в шкірі залишається не лише жало, а й мішечок з отрутою. Він вприскує у наш організм токсини ще протягом хвилини. Після цього потрібно якнайшвидше цього жала позбутися, аби в шкіру потрапило якнайменше отрути. Для цього Баццолі радить скористатися одним із двох способів: зішкребти або витягти. 

За словами медика, зішкребти жало нігтем або пласким жорстким предметом — найшвидший метод. Водночас для цього можна використати пінцет або ж витягнути пальцями. Головне — діяти швидко. 

Як доглядати за місцем укусу

Після того, як ви витягнули жало, важливо дотримуватися кілька простих порад: 

  • промити шкіру милом і водою;
  • оглянути місце укусу та, якщо потрібно, обережно витягти залишки жала;
  • прикласти лід або холодний компрес на 10-15 хвилин для зменшення набряку;
  • за можливості тримати уражену частину тіла піднятою;
  • прийняти знеболювальне або антигістамінний препарат для зменшення болю і свербежу.

Як відомо, за кілька годин симптоми укусу зазвичай зникають, проте набряк може залишатися два-три дні. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як розпізнати укуси комах на тілі та зменшити симптоми.

Крім того, лікар дав кілька порад, як вберегтися від кліщів. Вони допоможуть уникнути укусу та вчасно помітити шкідника. 

здоров'я природа укус корисні поради бджільництво
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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