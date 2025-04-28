Что делать, если ужалила пчела — советы врача

Что делать, когда ужалила пчела — советы, которые спасут жизнь
Прогулки на свежем воздухе в хорошую и теплую погоду порой могут превратиться в настоящие неприятности. Причиной этого может стать укус пчелы, который влечет за собой неприятные последствия.
Врач неотложной медицины Кристофер Баццоли объяснил Cleveland Clinic, что делать, если ужалила пчела и как безопасно вытащить жало.
Как безопасно вытащить жало пчелы после укуса
Врач отметил, если вас ужалила пчела, то в коже остается не только жало, но и мешочек с ядом. Он впрыскивает в наш организм токсины еще в течение минуты. После этого нужно как можно быстрее от этого жала избавиться, чтобы в кожу попало как можно меньше яда. Для этого Баццоли советует воспользоваться одним из двух способов: соскоблить или извлечь.
По словам медика, соскоблить жало ногтем или плоским жестким предметом — самый быстрый метод. В то же время для этого можно использовать пинцет или же вытащить пальцами. Главное — действовать быстро.
Как ухаживать за местом укуса
После того, как вы вытащили жало, важно соблюдать несколько простых советов:
- промыть кожу мылом и водой;
- осмотреть место укуса и, если нужно, осторожно извлечь остатки жала;
- приложить лед или холодный компресс на 10-15 минут для уменьшения отека;
- по возможности держать пораженную часть тела приподнятой;
- принять обезболивающее или антигистаминный препарат для уменьшения боли и зуда.
Как известно, через несколько часов симптомы укуса обычно исчезают, однако отек может оставаться два-три дня.
Напомним, ранее мы писали, как распознать укусы насекомых на теле и уменьшить симптомы.
Кроме того, врач дал несколько советов, как уберечься от клещей. Они помогут избежать укуса и вовремя заметить вредителя.
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