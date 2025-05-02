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Домашній мед цілий рік — як почати розводити бджіл на ділянці

2 травня 2025 03:13
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як почати розводити бджіл — прості поради для початківців, які мріють про пасіку
Чоловік працює на пасіці. Фото: shutterstock.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Мрієте про пасіку і власний мед, яким ласуватимете цілий рік? Саме зараз найсприятливіший період для того, щоб поставити вулик на своїй присадибній ділянці. Адже розведення бджіл з нуля цілком реальне навіть для новачків, якщо знати основні правила та підготуватися заздалегідь.

З чого почати бджільництво, як облаштувати пасіку, що потрібно знати про догляд за бджолами, та який інвентар стане у пригоді, пише "Зелена садиба". 

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Чому варто мати вулик на присадибній ділянці 

Перевага бджільництва полягає не тільки у натуральному меді, вулик на ділянці це також:

  • прополіс, віск, перга, маточне молочко, які мають лікувальні властивості;
  • запилення рослин на городі та в саду, завдяки чому можна підвищити врожайність. 

 

Чому варто мати вулик на присадибній ділянці
Чоловік тримає рамку з бджолами. Фото: google.com

Як працює бджолина сім'я

Якщо коротко та по суті, у бджолиній родині така ієрархія: 

  1. Матка — основа родини, відкладає яйця.
  2. Годувальниці — вигодовують личинок, матку, трутнів.
  3. Молоді бджоли (3-10 діб) — прибирають, гріють, доглядають за розплодом.
  4. Будівельниці та охоронниці — будують стільники, захищають вулик.
  5. Льотні бджоли — збирають нектар, пилок.
  6. Трутні — запліднюють матку, згодом гинуть або виганяються.

Що варто врахувати перед тим, як почати розводити бджіл

Перш ніж зайнятися бджільництвом, врахуйте наступне:

  1. Перевірте, чи немає алергії на укуси бджіл.
  2. Не використовуйте токсичні засоби та хімію на ділянці — бджоли гинуть від пестицидів.
  3. Продумайте зимівлю: на вулиці чи в утепленому приміщенні.
  4. Регулярно проводьте профілактику хвороб бджіл.

 

Що варто врахувати перед тим, як почати розводити бджіл
Пасічник доглядає за вуликами. Фото: shutterstock.com

Що потрібно майбутнім бджолярам для старту 

За порадами експертів, мінімум, який має бути у новачка такий: 

  • 2-3 вулики типу Дадан або Рута (найкращий період, щоб поставити з кінця березня до середини травня);
  • рамки;
  • вощина;
  • дріт;
  • димар;
  • захисний костюм;
  • поїлки;
  • годівниці;
  • медогонка;
  • воскотопка;
  • ветпрепарати;
  • рійниці для збору нових бджолосімей.

 

Що потрібно майбутнім бджолярам для старту
Пасічники доглядають за вуликами. Фото: shutterstock.com

Де найкраще розміщати вулики 

Пасіка — місце без протягів, далеко від доріг та парканів. Поруч має бути багато рослин: дерев, квітів, трав тощо. 

Вулики ставлять на підставки (цегла, дерев’яні ніжки) висотою 20-30 см від землі — для вентиляції, захисту від вологи й мурашок. Між вуликами залишайте не менше 2 метрів, щоб уникнути плутанини у бджіл.

Експерти радять в декількох метрах від вулика на шляху вильоту бджіл посадити високі чагарники, щоб комахи набирали висоту та літали вище 2-х метрів. Це захистить бджіл від усіляких перешкод у вигляді людей та тварин. Для надійності рекомендується також обнести ділянку парканом вище 2-х метрів.

Льотки (виходи з вулика) краще спрямовувати на південний-схід — там сонце зранку, що стимулює ранній виліт бджіл. Якщо це неможливо, можна на південь, але не на північ.

 

Де найкраще розміщати вулики
Догляд за вуликами влітку. Фото: bigkyiv.com.ua

Як доглядати за вуликами та бджолами

Залежно від пори року мінятиметься й догляд за бджолами:

1. Весна (березень-травень)

  • перевірте вулики після зими: утеплення, чистота, наявність корму;
  • очистіть дно вулика від загиблих бджіл (підмору) і сміття;
  • дайте підгодівлю, якщо мало корму: рідкий цукровий сироп 1:1 або мед із водою;
  • переконайтеся, що матка жива і є розплід.

За потреби можна об'єднати слабкі сім'ї.

2. Літо (червень-серпень)

Регулярно перевіряйте вулики (раз на 7–10 днів):

  • чи є розплід;
  • чи вистачає місця для меду;
  • чи не закладають маточники для роїння.

Знімайте зайві рої, якщо з'явилися. Слідкуйте за виглядом меду та перги. А під кінець липня збирайте мед, залишаючи бджолам корм на зиму.

3. Осінь (вересень-листопад)

Осінню необхідно зробити наступне: 

  • очистіть вулики, заберіть зайві рамки;
  • залиште достатньо корму на зиму (10-12 кг меду або цукровий сироп 2:1);
  • лікуйте від кліща вароа — це обов'язково;
  • утепліть вулики (солома, пінопласт, обгорніть тканиною);
  • підготуй зимівник або захищене місце надворі.

4. Зима (грудень-лютий)

Взимку не можна турбувати бджіл та відкривати вулики без потреби. Перевіряйте час від часу, чи є вентиляція і сухість. Слухайте — гул бджіл рівний? Значить усе добре.

 

Також пропонуємо вам дізнатися, як доглядати за курочками та мати свій великий запас яєць, зокрема ділимося, як покращити несучість курей за допомогою бурштинової кислоти та що робити, якщо домашні кури несуть яйця поза межами гнізда.

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02:08 Власникам пошкодженого житла підняли виплати, але є нюанси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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