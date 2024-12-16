Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Долежат до весны свежими — как правильно хранить яблоки зимой arrow

Долежат до весны свежими — как правильно хранить яблоки зимой

16 декабря 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как хранить яблоки зимой, чтобы они долежали до весны — советы
Садовник, держащий урожай яблок в ящике. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Не секрет, что яблоки — это настоящие источники витаминов и минералов, поэтому их особенно важно держать дома зимой. Если вы хотите сохранить все полезные свойства этих фруктов до весны, узнайте, как их правильно держать в квартире и частном доме в зимнее время года.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Подготовка яблок к хранению — как это правильно делать

Если вы собирали яблоки тогда, когда на улице было сыро, обязательно подсушите их, а если эти фрукты вы приобрели на рынке, тщательно оботрите их полотенцем дома. Если вы хотите продлить срок хранения яблок, держите дома такие вещества, как:

  • Прополис
  • Пчелиный воск
  • Глицерин
  • Салициловая кислота

Обработка яблок этими веществами сохранит влагу в плодах, а также защитит их от разных микробов и грибков. Узнайте, как правильно хранить яблоки зимой в квартире или частном доме, чтобы они оставались свежими до весны.

Яблоки
Большой урожай спелых яблок в ящиках. Фото: Freepik

Хранение яблок зимой — как это правильно делать

Как хранить яблоки в квартире

Прежде, чем хранить яблоки в квартире, запомните, что температура воздуха должна быть максимально близка к нулю градусов. Такими условиями прекрасно "обладает" нижний отсек в холодильнике или застекленный балкон, но здесь вам следует держать яблоки в деревянных или плотно картонных ящиках.

Если вы будете хранить яблоки в холодильнике, разложите их по несколько килограмм в полиэтиленовые пакеты без отверстий и поместите в холодильник. А если яблоки зимой будут лежать на балконе, застелите емкость бумагой и пересыпьте опилками, чтобы спасти фрукты от влажности. Но здесь важно класть яблоки плодоножками в одну сторону.

Яблоки
Хранение яблок в холодильнике. Фото: Pinterest

Как хранить яблоки в частном доме

Чтобы хранить зимние яблоки в частном доме, важно собирать их в сухую погоду и после обеда. После сбора урожая максимально охладите яблоки и держите их в подвале в условиях температуры от двух градусов мороза до трех градусов тепла.

Охлаждать плоды можно под навесом, где нет ни дождя, ни солнца, а когда на улице заморозки, накрывайте яблоки на ночь тонким покрывалом. В подвалах лучше держать яблоки в деревянных или пластиковых ящиках. Важно пересыпать плоды опилками или замотать каждое яблоко в бумагу, выложив их рядами.

Яблоки в подвале
Хранение яблок в подвале. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, можно ли опавшие яблоки отправлять в компостную яму.

Раньше мы рассказывали о том, когда следует собирать урожай яблок поздних сортов.

Также мы сообщали о том, можно ли добавлять гнилые яблоки в компостную яму.

правила фрукты урожай советы яблоки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:58 Стало известно, до какой даты продлили мобилизацию в 2025 году

17:58 Не только квартиры — какая недвижимость приносит доход в Украине

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

17:38 Лубинец отреагировал на насилие над бойцами в 211-й бригаде

17:36 В ПМР за 120 тысяч — на Одесчине задержали десятерых туристов

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

17:23 Снег и ветер — синоптики предупредили о непогоде на завтра

17:22 В Украине снова подорожали яйца — почему цены колеблются

17:22 На Харьковщине мужчина отказался от трех повесток — приговор суда

17:16 Заповедные земли Киевщины вернули в собственность громады

17:14 Кто может быть госслужащим в Украине

17:58 Стало известно, до какой даты продлили мобилизацию в 2025 году

17:58 Не только квартиры — какая недвижимость приносит доход в Украине

17:38 Лубинец отреагировал на насилие над бойцами в 211-й бригаде

17:36 В ПМР за 120 тысяч — на Одесчине задержали десятерых туристов

17:23 Снег и ветер — синоптики предупредили о непогоде на завтра

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

17:22 В Украине снова подорожали яйца — почему цены колеблются

17:22 На Харьковщине мужчина отказался от трех повесток — приговор суда

17:16 Заповедные земли Киевщины вернули в собственность громады

17:14 Кто может быть госслужащим в Украине

17:04 Теракт в Днепре — подозреваемому избрали меру пресечения

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Text

08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК