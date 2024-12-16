Как хранить яблоки зимой, чтобы они долежали до весны — советы

Садовник, держащий урожай яблок в ящике. Фото: Pinterest

Не секрет, что яблоки — это настоящие источники витаминов и минералов, поэтому их особенно важно держать дома зимой. Если вы хотите сохранить все полезные свойства этих фруктов до весны, узнайте, как их правильно держать в квартире и частном доме в зимнее время года.

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Подготовка яблок к хранению — как это правильно делать

Если вы собирали яблоки тогда, когда на улице было сыро, обязательно подсушите их, а если эти фрукты вы приобрели на рынке, тщательно оботрите их полотенцем дома. Если вы хотите продлить срок хранения яблок, держите дома такие вещества, как:

Прополис

Пчелиный воск

Глицерин

Салициловая кислота

Обработка яблок этими веществами сохранит влагу в плодах, а также защитит их от разных микробов и грибков. Узнайте, как правильно хранить яблоки зимой в квартире или частном доме, чтобы они оставались свежими до весны.

Большой урожай спелых яблок в ящиках. Фото: Freepik

Хранение яблок зимой — как это правильно делать

Как хранить яблоки в квартире

Прежде, чем хранить яблоки в квартире, запомните, что температура воздуха должна быть максимально близка к нулю градусов. Такими условиями прекрасно "обладает" нижний отсек в холодильнике или застекленный балкон, но здесь вам следует держать яблоки в деревянных или плотно картонных ящиках.

Если вы будете хранить яблоки в холодильнике, разложите их по несколько килограмм в полиэтиленовые пакеты без отверстий и поместите в холодильник. А если яблоки зимой будут лежать на балконе, застелите емкость бумагой и пересыпьте опилками, чтобы спасти фрукты от влажности. Но здесь важно класть яблоки плодоножками в одну сторону.

Хранение яблок в холодильнике. Фото: Pinterest

Как хранить яблоки в частном доме

Чтобы хранить зимние яблоки в частном доме, важно собирать их в сухую погоду и после обеда. После сбора урожая максимально охладите яблоки и держите их в подвале в условиях температуры от двух градусов мороза до трех градусов тепла.

Охлаждать плоды можно под навесом, где нет ни дождя, ни солнца, а когда на улице заморозки, накрывайте яблоки на ночь тонким покрывалом. В подвалах лучше держать яблоки в деревянных или пластиковых ящиках. Важно пересыпать плоды опилками или замотать каждое яблоко в бумагу, выложив их рядами.

Хранение яблок в подвале. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, можно ли опавшие яблоки отправлять в компостную яму.

Раньше мы рассказывали о том, когда следует собирать урожай яблок поздних сортов.

Также мы сообщали о том, можно ли добавлять гнилые яблоки в компостную яму.