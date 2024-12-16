Як зберігати яблука взимку, щоб вони долежали до весни — поради

Садівник, який тримає врожай яблук в ящику. Фото: Pinterest

Не секрет, що яблука — це справжні джерела вітамінів і мінералів, тому їх особливо важливо тримати вдома взимку. Якщо ви хочете зберегти всі корисні властивості цих фруктів до весни, дізнайтеся, як їх правильно тримати в квартирі та приватному будинку в зимову пору року.

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Підготовка яблук до зберігання — як це правильно робити

Якщо ви збирали яблука тоді, коли надворі було сиро, обов’язково підсушіть їх, а якщо ці фрукти ви придбали на ринку, ретельно обітріть їх рушником вдома. Якщо ви хочете продовжити термін зберігання яблук, тримайте вдома такі речовини, як:

Прополіс

Бджолиний віск

Гліцерин

Саліцилова кислота

Обробка яблук цими речовинами збереже вологу в плодах, а також захистить їх від різних бактерій і грибків. Дізнайтеся, як правильно зберігати яблука взимку в квартирі або приватному будинку, щоб вони залишалися свіжими аж до весни.

Великий врожай стиглих яблук у ящиках. Фото: Freepik

Зберігання яблук взимку — як це правильно робити

Як зберігати яблука в квартирі

Перш, ніж зберігати яблука в квартирі, запам’ятайте, що температура повітря повинна бути максимально близькою до нуля градусів. Такими умовами чудово "володіє" нижній відсік у холодильнику або засклений балкон, але тут вам варто тримати яблука в дерев’яних або щільно картонних ящиках.

Якщо ви будете зберігати яблука в холодильнику, розкладіть їх по декілька кілограмів до поліетиленових пакетів без отворів і помістіть до холодильника. А якщо яблука взимку лежатимуть на балконі, застеліть ємність папером і пересипте тирсою, щоб врятувати фрукти від вологості. Але тут важливо класти яблука плодоніжками в один бік.

Зберігання яблук у холодильнику. Фото: Pinterest

Як зберігати яблука в приватному будинку

Щоб зберігати яблука взимку в приватному будинку, важливо збирати їх в суху погоду і після обіду. Після збору врожаю максимально охолодіть яблука і тримайте їх в підвалі в умовах температури від двох градусів морозу до трьох градусів тепла.

Охолоджувати плоди можна під навісом, де немає ані дощу, ані сонця, а коли надворі заморозки, накривайте яблука на ніч тонким покривалом. У підвалах краще тримати яблука в дерев’яних або пластикових ящиках. Важливо пересипати плоди тирсою або замотати кожне яблуко в папір, виклавши їх рядами.

Зберігання яблук у підвалі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна опалі яблука відправляти до компостної ями.

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