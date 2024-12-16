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Долежать до весни свіжими — як правильно зберігати яблука взимку

16 грудня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як зберігати яблука взимку, щоб вони долежали до весни — поради
Садівник, який тримає врожай яблук в ящику. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Не секрет, що яблука — це справжні джерела вітамінів і мінералів, тому їх особливо важливо тримати вдома взимку. Якщо ви хочете зберегти всі корисні властивості цих фруктів до весни, дізнайтеся, як їх правильно тримати в квартирі та приватному будинку в зимову пору року. 

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Підготовка яблук до зберігання — як це правильно робити

Якщо ви збирали яблука тоді, коли надворі було сиро, обов’язково підсушіть їх, а якщо ці фрукти ви придбали на ринку, ретельно обітріть їх рушником вдома. Якщо ви хочете продовжити термін зберігання яблук, тримайте вдома такі речовини, як:

  • Прополіс
  • Бджолиний віск
  • Гліцерин
  • Саліцилова кислота

Обробка яблук цими речовинами збереже вологу в плодах, а також захистить їх від різних бактерій і грибків. Дізнайтеся, як правильно зберігати яблука взимку в квартирі або приватному будинку, щоб вони залишалися свіжими аж до весни.

Яблоки
Великий врожай стиглих яблук у ящиках. Фото: Freepik

Зберігання яблук взимку — як це правильно робити

Як зберігати яблука в квартирі

Перш, ніж зберігати яблука в квартирі, запам’ятайте, що температура повітря повинна бути максимально близькою до нуля градусів. Такими умовами чудово "володіє" нижній відсік у холодильнику або засклений балкон, але тут вам варто тримати яблука в дерев’яних або щільно картонних ящиках.

Якщо ви будете зберігати яблука в холодильнику, розкладіть їх по декілька кілограмів до поліетиленових пакетів без отворів і помістіть до холодильника. А якщо яблука взимку лежатимуть на балконі, застеліть ємність папером і пересипте тирсою, щоб врятувати фрукти від вологості. Але тут важливо класти яблука плодоніжками в один бік.

Яблоки
Зберігання яблук у холодильнику. Фото: Pinterest

Як зберігати яблука в приватному будинку

Щоб зберігати яблука взимку в приватному будинку, важливо збирати їх в суху погоду і після обіду. Після збору врожаю максимально охолодіть яблука і тримайте їх в підвалі в умовах температури від двох градусів морозу до трьох градусів тепла.

Охолоджувати плоди можна під навісом, де немає ані дощу, ані сонця, а коли надворі заморозки, накривайте яблука на ніч тонким покривалом. У підвалах краще тримати яблука в дерев’яних або пластикових ящиках. Важливо пересипати плоди тирсою або замотати кожне яблуко в папір, виклавши їх рядами.

Яблоки в подвале
Зберігання яблук у підвалі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна опалі яблука відправляти до компостної ями. 

Раніше ми розповідали про те, коли варто збирати врожай яблук пізніх сортів. 

Також ми повідомляли про те, чи можна додавати гнилі яблука до компостної ями.

правила фрукти врожай поради яблука

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