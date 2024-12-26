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Для здоровья и красоты — факты о рябине, которые удивят

26 декабря 2024 12:22
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Интересные факты о рябине, которые удивят всех — что нужно знать
Ветвь рябины. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Рябина — настоящее сокровище природы. Красные плоды этого растения включают в себя уникальные полезные свойства, которые помогут сохранить красоту, здоровье и даже уберегут от негативной энергетики.

Новини.LIVE рассказывают интересные и необычные факты о рябине, которые вы могли не знать.

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Чем полезна рябина для здоровья

Маленькие ягоды рябины можно назвать настоящей витаминной бомбой, ведь они содержат больше витамина C, чем лимоны. Это делает это растение незаменимым для укрепления иммунитета зимой.

Благодаря целебным свойствам, рябину используют в народной медицине для лечения простуд, проблем с желудком и даже для очищения крови.

Более того, рябина способна поглощать радиоактивные вещества, поэтому ее высаживали на загрязненных территориях после Чернобыльской катастрофы.

Дерево рябины
Дерево рябины. Фото: Pexels

Свойства рябины для красоты

Ягоды рябины богаты антиоксидантами, которые помогают бороться со старением клеток. Поэтому эту ягоду часто используют в косметологии.

Растение также включает в себя антибактериальные и питательные свойства, способствующие заживлению ран, а также снимают отеки на лице и уменьшают темные круги под глазами.

Ягоды рябины
Ягоды рябины. Фото: Pexels

Что готовят из рябины

Необычный вкус рябины может успешно подчеркнуть ваше блюдо. С давних времен люди делают из ягод варенье, джемы, настойки и даже маринады.

В некоторых регионах из ягод производят уникальный медовый сироп, который добавляют в выпечку или чай.

Лучше всего собирать ягоды рябины после первых заморозков, ведь в это время они теряют горечь и приобретают сладковатый вкус.

Варенье из рябины
Варенье из рябины. Фото: Pinterest

Мистические свойства рябины

В мифологии славян рябина числилась мощным оберегом. Растение высаживали возле дома, чтобы защитить жилище от бедствия.

Также у многих народов считали, что алые ягоды обладают магической силой и способны оберегать людей от болезней и отрицательной энергии.

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13:28 В Сумах раздаются повторные взрывы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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