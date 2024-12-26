Цікаві факти про горобину, які здивують усіх — що треба знати

Гілка горобини. Фото: Freepik

Горобина — справжній скарб природи. Червоні плоди цієї рослини містять у собі унікальні корисні властивості, які допоможуть зберегти красу, здоров'я та навіть вбережуть від негативної енергетики.

Новини.LIVE розповідають цікаві та незвичні факти про горобину, які ви могли не знати.

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Чим корисна горобина для здоров'я

Маленькі ягодки горобини можна назвати справжньою вітамінною бомбою, адже вони містить більше вітаміну C, ніж лимони. Це робить цю рослину незамінною для зміцнення імунітету взимку.

Завдяки цілющім властивостям, горобину використовують у народній медицині для лікування застуд, проблем зі шлунком і навіть для очищення крові.

Ба більше, горобина здатна поглинати радіоактивні речовини, тому її висаджували на забруднених територіях після Чорнобильської катастрофи.

Дерево горобини. Фото: Pexels

Властивості горобини для краси

Ягоди горобини багаті на антиоксиданти, які допомагають боротися зі старінням клітин. Тож цю ягоду часто використовують у косметології.

Рослина також містить у собі антибактеріальні та поживні властивості, які сприяють загоєнню ран, а також знімають набряки на обличчі та зменшують темні кола під очима.

Ягоди горобини. Фото: Pexels

Що готують з горобини

Незвичний смак горобини може вдало підкреслити вашу страву. З давніх давен люди роблять з ягід варення, джеми, настоянки та навіть маринади.

У деяких регіонах з ягід виготовляють унікальний медовий сироп, який додають у випічку або чай.

Найкраще збирати ягоди горобини після перших заморозків, адже в цей час вони втрачають гіркоту й набувають солодкуватого смаку.

Варення з горобини. Фото: Pinterest

Містичні властивості горобини

У мифології слов'ян горобина вважалася сильним оберегом. Рослину висаджували біля будинку, щоб захистити оселю від лиха.

Також у багатьох народів вважали, що яскраво-червоні ягоди мають магічну силу та здатні оберігати людей від хвороб і негативної енергії.

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