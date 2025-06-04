Как правильно сушить мяту дома — самые лучшие методы, советы

Хозяйка, которая сушит мяту в духовке. Фото: Decorexpro

Такое популярное растение, как мята, пользуется большой популярностью еще со времен наших предков, ведь раньше ее довольно часто использовали как лекарство и успокоительное. Узнайте, какими способами можно посушить мяту в домашних условиях, чтобы насладиться ее ароматом и действием.

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В давние времена почти у каждого человека на кухне висели пучки мяты, которую часто добавляли в чай, использовали во время болезни и боли в животе, а также клали под подушку для спокойного сна. К сожалению, в современные времена многие люди забыли об этой траве, но не стоит этого делать.

Растение мяты на участке. Фото: Pinterest

Если вы хотите вспомнить старшее поколение и посушить себе мяту в домашних условиях, мы рассказываем, какими простыми методами это можно сделать.

Сушеные листья мяты в миске. Фото: Pinterest

Как сушить мяту в домашних условиях

Метод первый — на нитке

Чтобы посушить мяту с помощью нити, сначала утром до начала жары срежьте мяту, затем хорошо ее помойте, посушите и свяжите в пучки. Повесьте их в кладовке, на балконе или в коридоре, но избегайте солнечных лучей. Если через пять-семь дней листья мяты станут ломкими, это значит, что она готова.

Метод второй — в духовке

Для сушки мяты в духовой печи включите ее на 50 °C, разложите листья травы на бумагу и не закрывайте духовку, чтобы влага выходила. Уже через два-три часа вы получите сушеную мяту.

Метод третий — в электрической сушилке

Если у вас дома есть электросушилка, включите ее на температуру от 35 до 40 °C и оставьте в ней мяту. Запомните, что листья после электрического прибора должны быть хрупкими, но зеленого цвета.

Напомним, мы писали о том, как посадить мяту в домашних условиях, чтобы насладиться ее ароматом.

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