Як правильно сушити м'яту вдома — найкращі методи, поради

Для чаю, спокою і проти застуди — як посушити м'яту вдома
Така популярна рослина, як м’ята, користується великою популярністю ще з часів наших предків, адже раніше її доволі часто використовували як ліки та заспокійливе. Дізнайтеся, якими способами можна посушити м’яту в домашніх умовах, щоб насолодитися її ароматом і дією.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
У давні часи майже в кожної людини на кухні висіли пучки м’яти, яку часто додавали до чаю, використовували під час хвороби та болю в животі, а також клали під подушку для спокійного сну. На жаль, в сучасні часи багато людей забули про цю траву, але не варто цього робити.
Якщо ви хочете згадати старше покоління і посушити собі м’яту в домашніх умовах, ми розповідаємо, якими простими методами це можна зробити.
Як сушити м’яту в домашніх умовах
Метод перший — на нитці
Щоб посушити м’яту за допомогою нитки, спочатку вранці до початку спеки зріжте м’яту, потім добре її помийте, посушіть та зв’яжіть у пучки. Повішайте їх у коморі, на балконі чи в коридорі, але уникайте сонячних променів. Якщо за п’ять-сім днів листя м’яти стане ламким, це означає, що вона готова.
Метод другий — у духовці
Для сушіння м’яти в духовій печі увімкніть її на 50 °C, розкладіть листя трави на папір і не закривайте духовку, щоб волога виходила. Вже за дві-три години ви отримаєте сушену м’яту.
Метод третій — в електричній сушарці
Якщо у вас вдома є електросушарка, увімкніть її на температуру від 35 до 40 °C і залиште в ній м’яту. Запам’ятайте, що листя після електричного приладу повинно бути крихким, але зеленого кольору.
Нагадаємо, ми писали про те, як посадити м’яту в домашніх умовах, щоб насолодитися її ароматом.
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