Як правильно сушити м'яту вдома — найкращі методи, поради

Господиня, яка сушить м'яту в духовці. Фото: Decorexpro

Така популярна рослина, як м’ята, користується великою популярністю ще з часів наших предків, адже раніше її доволі часто використовували як ліки та заспокійливе. Дізнайтеся, якими способами можна посушити м’яту в домашніх умовах, щоб насолодитися її ароматом і дією.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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У давні часи майже в кожної людини на кухні висіли пучки м’яти, яку часто додавали до чаю, використовували під час хвороби та болю в животі, а також клали під подушку для спокійного сну. На жаль, в сучасні часи багато людей забули про цю траву, але не варто цього робити.

Рослина м'яти на ділянці. Фото: Pinterest

Якщо ви хочете згадати старше покоління і посушити собі м’яту в домашніх умовах, ми розповідаємо, якими простими методами це можна зробити.

Сушені листя м'яти в мисці. Фото: Pinterest

Як сушити м’яту в домашніх умовах

Метод перший — на нитці

Щоб посушити м’яту за допомогою нитки, спочатку вранці до початку спеки зріжте м’яту, потім добре її помийте, посушіть та зв’яжіть у пучки. Повішайте їх у коморі, на балконі чи в коридорі, але уникайте сонячних променів. Якщо за п’ять-сім днів листя м’яти стане ламким, це означає, що вона готова.

Метод другий — у духовці

Для сушіння м’яти в духовій печі увімкніть її на 50 °C, розкладіть листя трави на папір і не закривайте духовку, щоб волога виходила. Вже за дві-три години ви отримаєте сушену м’яту.

Метод третій — в електричній сушарці

Якщо у вас вдома є електросушарка, увімкніть її на температуру від 35 до 40 °C і залиште в ній м’яту. Запам’ятайте, що листя після електричного приладу повинно бути крихким, але зеленого кольору.

Нагадаємо, ми писали про те, як посадити м’яту в домашніх умовах, щоб насолодитися її ароматом.

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