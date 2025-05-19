Чому не можна садити м'яту в саду — чим це небезпечно, поради дачникам

Людина, яка тримає м'яту в руках. Фото: Pinterest

Багато дачників вирощують м’яту на своїй садовій ділянці, але експерти не рекомендують цього робити. Дізнайтеся, чому краще садити цю ароматну рослину на окремій грядці та чим вона може нашкодити іншим культурам, які ростуть навколо неї.

Про це розповідає The Spruce.

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Якщо ви хочете посадити м’яту в саду чи вже її там вирощуєте, вам варто двічі подумати над тим, чи варто це робити. Справа в тому, що садівники з досвідом категорично не рекомендують розводити цю ароматну рослину на своїй ділянці поруч з іншими культурами.

Дізнайтеся, з яких саме причин варто відмовитися від ідеї садити м’яту в своєму саду чи продовжувати її вирощувати на ділянці.

Рослини польової м'яти в саду. Фото: Pixabay

Чому краще не вирощувати м’яту в саду

Швидке розростання по ділянці

Однією з причин, чому м’яту краще розводити на окремій грядці, є те, що вона може дуже швидко розростатися. Якщо ви посадите м’яту біля інших рослин, ви потім не зможете її так просто позбутися. Справа в тому, що вона дуже інвазивна і може сильно вкоренитися.

"Змагання" за поживні елементи, світло і воду

М’ята здатна з легкістю витіснити інші рослини, які ростуть з ній на одній ділянці. Справа в тому, що ця рослина може відібрати в інших поживні речовини, вологу і навіть світло. В результаті ваші культури залишаться без того, що забезпечує їм гарний ріст і розвиток.

Тому перш, ніж садити м’яту на своїй садовій ділянці, добре подумайте над тим, чи хочете ви виростити найкращі рослини на своїй території. Однак, фахівці рекомендують вирощувати м’яту на іншій ділянці, якнайдалі від інших рослин.

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