Гибискус китайская роза дома — чем опасна

Почему опасно держать дома китайскую розу — приметы
Опытные цветоводы знают, что существует немало комнатных растений, которые вредят человеку, но есть одно, которое ни в коем случае не стоит держать дома. Мы рассказываем, почему такой комнатный цветок, как китайская роза (или гибискус), нельзя выращивать у себя в квартире или доме.
Новини.LIVE рассказывает, почему опасно выращивать дома китайскую розу.
Почему китайская роза — это цветок смерти
В народе люди считают китайскую розу символом смерти, ведь согласно народным приметам, если этот цветок начинает цвести, это значит, что дома кто-то умрет. Но это касается только тех случаев, когда китайская роза цветет раньше, чем обычно.
Можно ли выращивать дома китайскую розу
Цветок называют мужогоном
В народе это комнатное растение называют не только цветком смерти, но и мужегоном. Дело в том, что китайская роза может навлечь венец безбрачия. Согласно народным приметам, гибискус выгоняет из дома мужчин.
Цветок несет обиды и недоразумения
Если вы женатый человек, никогда в жизни не выращивайте дома китайскую розу. Дело в том, что это комнатное растение может притягивать обиды и недоразумения в семейную жизнь, причем, это не зависит от того, цветет оно или нет.
Цветок плохо влияет на девичью личную жизнь
Считается, что гибискус плохо влияет на личную жизнь молодых девушек, ведь он будто не дает им построить крепкие отношения. И если знакомства возможны, то серьезных отношений можно не ожидать. Поэтому молодым девушкам лучше не выращивать дома китайскую розу.
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