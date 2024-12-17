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Почему опасно держать дома китайскую розу — приметы

17 декабря 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Гибискус китайская роза дома — чем опасна
Человек, который опрыскивает китайскую розу. Фото: Backyard Boss
Кристина Кучугурная - Редактор

Опытные цветоводы знают, что существует немало комнатных растений, которые вредят человеку, но есть одно, которое ни в коем случае не стоит держать дома. Мы рассказываем, почему такой комнатный цветок, как китайская роза (или гибискус), нельзя выращивать у себя в квартире или доме.

Новини.LIVE рассказывает, почему опасно выращивать дома китайскую розу.

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Почему китайская роза — это цветок смерти

В народе люди считают китайскую розу символом смерти, ведь согласно народным приметам, если этот цветок начинает цвести, это значит, что дома кто-то умрет. Но это касается только тех случаев, когда китайская роза цветет раньше, чем обычно.

Гибискус
Три китайские розы на подоконнике. Фото: Pinterest

Можно ли выращивать дома китайскую розу

Цветок называют мужогоном

В народе это комнатное растение называют не только цветком смерти, но и мужегоном. Дело в том, что китайская роза может навлечь венец безбрачия. Согласно народным приметам, гибискус выгоняет из дома мужчин.

Цветок несет обиды и недоразумения

Если вы женатый человек, никогда в жизни не выращивайте дома китайскую розу. Дело в том, что это комнатное растение может притягивать обиды и недоразумения в семейную жизнь, причем, это не зависит от того, цветет оно или нет.

Китайская роза
Цветок китайской розы. Фото: Pinterest

Цветок плохо влияет на девичью личную жизнь

Считается, что гибискус плохо влияет на личную жизнь молодых девушек, ведь он будто не дает им построить крепкие отношения. И если знакомства возможны, то серьезных отношений можно не ожидать. Поэтому молодым девушкам лучше не выращивать дома китайскую розу.

Напомним, мы писали о том, почему фикус стал сохнуть и как можно спасти комнатное растение.

Раньше мы рассказывали о том, можно ли выращивать дома комнатное растение декабрист.

Также мы сообщали о том, почему следует держать алоэ именно на кухне.

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