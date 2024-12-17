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Чому небезпечно тримати вдома китайську троянду — прикмети

17 грудня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Гібіскус китайська троянда вдома — чим небезпечна
Людина, яка обприскує китайську троянду. Фото: Backyard Boss
Христина Кучугурна - Редактор

Досвідчені квітникарі знають, що існує чимало кімнатних рослин, які шкодять людині, але є одна, яку в жодному разі не варто тримати вдома. Ми розповідаємо, чому таку кімнатну квітку, як китайська троянда (або гібіскус), не можна вирощувати у себе в квартирі чи будинку.

Новини.LIVE розповідає, чому небезпечно вирощувати вдома китайську троянду.

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Чому китайська троянда — це квітка смерті

У народі люди вважають китайську троянду символом смерті, адже згідно з народними прикметами, якщо ця квітка починає квітнути, то це означає, що вдома хтось помре. Але це стосується лише тих випадків, коли китайська троянда квітне раніше, ніж зазвичай.

Гибискус
Три китайські троянди на підвіконні. Фото: Pinterest

Чи можна вирощувати вдома китайську троянду

Квітку називають чоловікогоном

У народі цю кімнатну рослину називають не тільки квіткою смерті, а й чоловікогоном. Справа в тому, що китайська троянда може накликати вінець безшлюбності. Згідно з народними прикметами, гібіскус виганяє з дому чоловіків. 

Квітка несе образи і непорозуміння

Якщо ви одружена людина, ніколи в житті не вирощуйте вдома китайську троянду. Справа в тому, що ця кімнатна рослина може притягувати образи і непорозуміння в сімейне життя, причому це не залежить від того, квітне вона чи ні.

Китайская роза
Квітка китайської троянди. Фото: Pinterest

Квітка погано впливає на дівоче особисте життя

Вважається, що гібіскус погано впливає на особисте життя молодих дівчат, адже він нібито не дає їм побудувати міцні стосунки. І якщо знайомства можливі, то серйозних стосунків можна не очікувати. Тому молодим дівчатам краще не вирощувати вдома китайську троянду.

Нагадаємо, ми писали про те, чому фікус почав сохнути і як можна врятувати кімнатну рослину. 

Раніше ми розповідали про те, чи можна вирощувати вдома кімнатну рослину декабрист.  

Також ми повідомляли про те, чому варто тримати алое саме на кухні.

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